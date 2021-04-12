新华社德黑兰4月12日电（记者高文成）伊朗外长扎里夫12日指责以色列应对11日发生的伊朗纳坦兹核设施故障负责，并称将会对以色列进行报复。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，扎里夫当天在伊朗议会国家安全委员会会议上说，这是以色列对伊朗争取解除不公正制裁努力的报复行动，伊朗不会允许以色列的意图得逞，将会对以色列进行报复。

故障发生后，伊朗国内有舆论认为伊朗应退出在维也纳举行的伊朗核问题全面协议会谈。扎里夫呼吁伊朗各界不要落入“以色列设计的陷阱”。

他表示，在纳坦兹核设施故障中受损的是第一代离心机，将被更换为更先进的设备，这将提高伊朗在要求美国解除对伊制裁时的地位。

伊朗原子能组织主席萨利希11日谴责针对纳坦兹核设施的“敌对行动”，认为这是“核恐怖主义”行径。伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪11日早些时候说，纳坦兹核设施电力系统发生故障，但未造成人员受伤或辐射污染。

本月10日，伊朗总统鲁哈尼下令启动纳坦兹核设施内的164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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