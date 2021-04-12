新华社北京4月12日电（记者惠晓霜）以色列媒体披露，以色列情报和特情局，即摩萨德对伊朗纳坦兹核设施发动网络攻击。

这座设施11日电力系统出现故障，伊朗方面认定“敌方”搞破坏。

2007年4月9日，一名工作人员在伊朗中部的纳坦兹核设施内行走。（新华社记者梁有昶摄）

以色列电台Kan援引情报机构人员的话报道，摩萨德对纳坦兹核设施发动网络攻击，且伊方所受损失“比他们声称的严重”。报道没有披露上述情报人员的身份。

以色列《耶路撒冷邮报》援引一名消息人士的话报道，这不是一起意外，纳坦兹核设施受损情况超出伊方的说法。

伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪11日说，纳坦兹核设施电力系统出现故障，没有造成人员伤亡和辐射污染。不过，伊朗伊斯兰共和国广播局稍后报道，在纳坦兹核设施内，卡迈勒万迪头和腿部受伤。报道没有披露详情。

伊朗原子能组织主席阿里·阿克巴尔·萨利希当天晚些时候谴责针对纳坦兹核设施的“敌对行动”和“核恐怖主义”，说伊方保留对肇事者和幕后黑手采取行动的权利。

纳坦兹核设施遭“网络攻击”前一天，伊朗总统哈桑·鲁哈尼下令启动这一设施内164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。按照鲁哈尼的说法，IR-6型离心机浓缩铀生产效率是第一代IR-1型离心机的10倍。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。

然而，美国唐纳德·特朗普政府2018年5月单方面退出伊核协议，重启并新增一系列对伊制裁。针对美方做法，2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。

美国新任总统约瑟夫·拜登表示愿意重返伊核协议。今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在奥地利维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈，9日举行新一轮会谈。

以色列认定伊朗以民用核计划为掩护研发核武器，坚决反对伊核协议。据以色列媒体报道，以色列与伊朗在打一场“暗战”。

去年7月，纳坦兹核设施厂房发生火灾，离心机组装大厅和部分精密仪器受损。伊朗原子能组织说，火灾由蓄意破坏导致。同年11月，伊朗核物理学家穆赫辛·法赫里扎德在德黑兰附近遭暗杀，伊朗认定这一事件有“明显的以色列责任迹象”。

本月初，伊朗政府证实，一艘伊朗货轮在红海发生爆炸。《纽约时报》援引一名美国官员的话报道，以色列通知美方，以方袭击了这艘船，报复伊方先前多次袭击以方船只。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡11日在一次有情报和军队高官参加的活动中说：“针对伊朗及其代理人和伊朗发展武器装备的斗争是一项重大任务。今天的状况不一定会持续到明天。”

以军总参谋长阿维夫·科哈维同一天在一场活动中说，以色列的“敌人”注视着以军在中东的行动，“观察我们的实力，斟酌他们的下一步行动”。不过，得益于以军的得力行动，过去一年是以色列人感觉最安全的年份之一，以军将继续“有勇有谋地”确保国家安全。

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