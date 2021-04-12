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厄瓜多尔右翼总统候选人拉索宣布胜选

2021年04月12日16:18 | 来源：新华社
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新华社基多4月11日电（记者郝云甫）厄瓜多尔右翼政党创造机会运动·基督教社会党联盟候选人吉列尔莫·拉索11日晚宣布，在当天举行的总统选举第二轮投票中击败代表中左翼阵线的希望联盟候选人安德烈斯·阿劳斯获胜。

根据厄选举委员会已完成的98.40%的选票统计结果，拉索得票率为52.49%，阿劳斯获得47.51%的选票。阿劳斯已承认败选并向拉索表示祝贺。厄总统莫雷诺也祝贺拉索胜选。厄选举委员会将在完成全部选票统计后正式宣布最终结果。

拉索获悉大选初步结果后在厄第一大城市瓜亚基尔举行记者会，感谢厄瓜多尔人民对他的信任和支持。他说，今天是历史性的一天，厄瓜多尔人民选择了变革，希望走一条不同以往的发展道路。

前银行家拉索现年65岁，曾任瓜亚斯省省长和厄瓜多尔经济部长。分析人士认为，拉索吸取了前两次竞选失败的教训，将变革作为竞选关键词，利用新冠疫情下民众对经济萧条的不满，在第二轮投票中逆势翻盘赢得大选。

厄瓜多尔大选第一轮投票于2月7日举行。阿劳斯和拉索分别获得32.72%和19.74%选票，均未符合法定胜选条件，进入第二轮角逐。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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