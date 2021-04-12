人民网讯 外交部发言人赵立坚4月12日说，国际舆论对日方拟决定核废水排海高度关注，普遍表示质疑和反对。日本国内也有不少强烈反对意见。我注意到日方经常要求他国履行国际责任，现在国际社会都在看着日方，日方不能视而不见、听而不闻。中方已通过外交渠道向日方表明严重关切，要求日方切实以负责任的态度，审慎对待福岛核电站核废水处置问题。

问：据报道，日本政府将于4月13日举行内阁会议，正式决定向海洋排放福岛核电站含有对海洋环境等有害的核废水。上周五外交部发言人已就此作出表态。韩国外交部官员也要求日本政府确保信息公开透明，按照环保基准客观评估，同所有利益相关国保持紧密沟通。请问中方对此有无进一步评论？

答：日本福岛核事故是迄今为止全球发生的最为严重的核事故之一，事故造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康已经产生深远影响。妥善处置福岛核电站废水问题关系到国际公共利益和周边国家切身利益，理应慎重妥善把握，确保在各有关方共同参与下，有效避免对海洋环境、食品安全和人类健康带来进一步损害。

目前国际舆论对日方拟决定核废水排海高度关注，普遍表示质疑和反对。日本国内也有不少强烈反对意见。我注意到日方经常要求他国履行国际责任，现在国际社会都在看着日方，日方不能视而不见、听而不闻。此事关系重大，日方应对国际公共利益负责，这也是对本国民众利益负责。

为维护国际公共利益和中国人民健康安全，中方已通过外交渠道向日方表明严重关切，要求日方切实以负责任的态度，审慎对待福岛核电站核废水处置问题。

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