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巴西公布科兴新冠疫苗Ⅲ期临床试验最终研究结果

2021年04月12日13:10 | 来源：新华社
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新华社圣保罗4月11日电（记者宫若涵）巴西圣保罗州布坦坦研究所11日公布了中国科兴公司新冠疫苗克尔来福在巴西Ⅲ期临床试验的最终研究结果，将该疫苗对含不需就医的轻症病例在内的所有新冠病例的保护效力从今年1月初公布的50.38%修正为50.7%，对有明显症状且需就医的新冠病例的保护效力从1月的78%修正为83.7%。

这项研究由布坦坦研究所主导，目前已提交给医学杂志《柳叶刀》等待同行评审。克尔来福疫苗由北京科兴中维生物技术有限公司研制，2020年7月21日至12月16日在巴西进行Ⅲ期临床试验。

该研究显示，当接种两剂疫苗的间隔时间较长时，克尔来福对含不需就医的轻症病例在内的所有新冠病例的保护效力可以进一步提升至62.3%。研究人员认为，接种两剂疫苗的最优间隔是28天。

研究还显示，克尔来福对于P.1和P.2这两种变异新冠病毒同样有效。P.1变异病毒最初发现于亚马孙州首府玛瑙斯市，是导致今年以来巴西疫情严重反弹的一个因素。P.2变异病毒主要在里约热内卢等地流行。

研究人员认为，尽管这两种毒株产生了多处可能影响抗体作用的突变，但研究结果显示，接种了克尔来福的志愿者的血清对于这两种变异病毒的中和效力和对于普通毒株是相同的。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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