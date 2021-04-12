新华社惠灵顿4月12日电（记者郭磊 卢怀谦）据新西兰卫生部11日晚消息，一名奥克兰隔离酒店工作人员新冠检测结果呈阳性。这是自3月21日以来，这家位于奥克兰市中心的酒店连续报告第三例工作人员感染新冠的病例。

新西兰卫生部表示，根据病毒基因组分析，该病例与3月21日确诊的酒店清洁工存在关联。这名清洁工和另一名此前确诊的该酒店工作人员均与3月13日一例输入性病例相关联。

新西兰政府目前仍表示，社区传播风险不大，只需进一步加强对隔离设施的管理。但是，新西兰奥塔哥大学博士、流行病学家尼克·威尔逊批评隔离设施问题重重，很多隔离酒店都坐落在新西兰最繁华地区，一旦出现员工感染，很难杜绝社区传播。据了解，感染员工至今未注射新冠疫苗。

新西兰从2月20日开始优先为约1.2万名边境和隔离设施工作人员及其家属接种疫苗，但并非强制。据卫生部数据，目前该人群接种率为79%。新西兰总理杰辛达·阿德恩对此表示，将敦促有关部门，要求边境和隔离设施工作人员强制接种疫苗，否则将被调离目前岗位。

另据新西兰卫生部数据，过去4周隔离设施中超过百例的输入病例中约80%来自印度。新西兰政府4月8日宣布采取临时“熔断”措施，从4月11日至28日暂时禁止来自印度的旅客入境。阿德恩表示不排除延长该临时措施的可能性，并称一旦来自其他疫情高风险国家如巴西和美国的输入性病例增加，也将临时“熔断”。

连续出现隔离设施工作人员感染新冠给即将到来的澳新两国免隔离“旅行气泡”计划蒙上阴影。该计划将于4月19日生效，届时澳新两国人员将实现免隔离自由流动，但该计划实施前提是没有社区传播风险，一旦疫情再度暴发，双边将随时中断免隔离。

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