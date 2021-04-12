人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国援助的第二批新冠疫苗运抵伊拉克

2021年04月12日11:14 | 来源：新华社
小字号

　　新华社巴格达4月11日电 中国政府援助伊拉克的第二批新冠疫苗11日运抵伊首都巴格达。中国驻伊拉克大使张涛、伊卫生部长哈桑·塔米米等前往巴格达国际机场迎接并出席疫苗交接仪式。

　　张涛在交接仪式上说，中国和伊拉克是好朋友、好伙伴，在共同抗击疫情的过程中守望相助、共克时艰。中方密切关注伊拉克疫情发展，并注意到近期伊疫情出现较大反复。为此，中方急伊拉克朋友所急，克服重重困难，在不到两个月的时间内连续向伊方提供两批次疫苗援助，相信援助的到来一定会帮助伊拉克政府和人民构筑有力的抗疫防线。

　　塔米米代表伊拉克政府对中国援助疫苗的再次到来表示感谢。他说，中国是第一个向伊拉克援助疫苗的国家，新一批援助疫苗将为伊疫情防控发挥重要作用，卫生部将保障疫苗公平分配到各省。

　　此前，中国援助的首批新冠疫苗于3月2日运抵伊拉克。目前，伊拉克依靠由世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和中国援助疫苗为重点人群优先接种。

　　世卫组织驻伊拉克办事处11日发表声明，对伊拉克近期新冠确诊病例数“惊人”增加表示关切，敦促伊民众尽快接种疫苗。截至11日，伊拉克卫生部已完成新冠疫苗接种141059人次。

　　伊拉克卫生部11日通报，该国当天新增确诊病例6791例，累计确诊924946例；新增死亡病例35例，累计死亡14713例。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部