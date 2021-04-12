新华社巴格达4月11日电 中国政府援助伊拉克的第二批新冠疫苗11日运抵伊首都巴格达。中国驻伊拉克大使张涛、伊卫生部长哈桑·塔米米等前往巴格达国际机场迎接并出席疫苗交接仪式。

张涛在交接仪式上说，中国和伊拉克是好朋友、好伙伴，在共同抗击疫情的过程中守望相助、共克时艰。中方密切关注伊拉克疫情发展，并注意到近期伊疫情出现较大反复。为此，中方急伊拉克朋友所急，克服重重困难，在不到两个月的时间内连续向伊方提供两批次疫苗援助，相信援助的到来一定会帮助伊拉克政府和人民构筑有力的抗疫防线。

塔米米代表伊拉克政府对中国援助疫苗的再次到来表示感谢。他说，中国是第一个向伊拉克援助疫苗的国家，新一批援助疫苗将为伊疫情防控发挥重要作用，卫生部将保障疫苗公平分配到各省。

此前，中国援助的首批新冠疫苗于3月2日运抵伊拉克。目前，伊拉克依靠由世界卫生组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划”和中国援助疫苗为重点人群优先接种。

世卫组织驻伊拉克办事处11日发表声明，对伊拉克近期新冠确诊病例数“惊人”增加表示关切，敦促伊民众尽快接种疫苗。截至11日，伊拉克卫生部已完成新冠疫苗接种141059人次。

伊拉克卫生部11日通报，该国当天新增确诊病例6791例，累计确诊924946例；新增死亡病例35例，累计死亡14713例。

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