新华社北京4月11日电 题：政治操弄病毒溯源研究，卑劣险恶！

新华社记者

近日，一些西方人士相继发表两封由前美国白宫官员起草的所谓公开信，对世界卫生组织的工作和新冠病毒溯源研究国际专家组进行无端攻击，拒不承认世卫组织国际专家组和中方联合发布的研究结果。信中宣扬的种种谬论，本质是对病毒溯源研究的政治操弄，行为卑劣，用心险恶。

明明世卫组织和中国开展的是联合溯源研究，公开信非要站在“有罪推定”的立场称之为“调查”；明明世卫组织和中方的研究成果推进了人类对疫情的重要认识，得到国际社会认可，公开信非要凭空臆想、拒不承认；明明参与联合溯源研究的国际专家组成员具有广泛代表性和科学独立性，公开信非要歪曲事实、颠倒黑白，字里行间充斥政治偏见。

两封所谓公开信，几乎是同样一批人干的，都由前美国白宫国家安全委员会委员孟天行起草。发表时间经过精心选择：一封选在世卫组织即将发布溯源联合研究报告前夕，一封选在报告发布之后。操弄者为了博取眼球、制造烟雾，可谓苦心孤诣。翻开这些所谓公开信，人们看到的不是以科学态度、专业精神为病毒溯源研究建言献策，而是打着科学的幌子，不遗余力地对病毒溯源研究进行政治操弄，对世卫组织和专家组施压，对中国展开有预谋、系统化的攻击和抹黑。

疫情暴发以来，病毒溯源工作长期受到政治因素干扰，所谓公开信不过是再次泛起的沉渣。美国一些人出于政治私利，执意将病毒溯源问题政治化，企图破坏中国同世卫组织及其他国家的抗疫合作。这些人的卑劣行径，严重阻碍全球溯源合作，毒化全球抗疫氛围，损害的是全人类的共同利益。失道者寡助，他们的政治操弄令人不齿，也注定失败。

中国为全球抗疫所作的贡献有目共睹。就拿病毒溯源研究来说，中方在国内疫情防控任务十分繁重情况下，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究。世卫组织专家组在武汉工作期间，中方提供必要协助，充分展现开放、透明、负责任的态度。中方的行动得到了专家们的高度赞赏和充分肯定。多名世卫组织及国际专家表示，中方开放程度“始料未及”，武汉之行成果“超出预期”。作为负责任大国，中国为推动病毒溯源国际合作作出了表率。

病毒溯源研究事关全球公共卫生安全和数以亿计人的生命，是极其复杂和严肃的科学问题，容不得伪科学家“搅局”，容不得无良者政治操弄，迫切需要全球携手合作。全球抗疫的历程一再向世人昭示，人类是一个命运共同体，只有用科学战胜愚昧，用团结战胜孤立，用合作战胜偏见，才能重建我们的美好家园。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)