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印度单日新增新冠病例破15万

2021年04月12日08:51 | 来源：新华社
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新华社新德里4月11日电（记者胡晓明）印度卫生部11日公布的数据显示，印度单日新增新冠确诊病例152879例，再创疫情以来新高，累计确诊13358805例；新增死亡839例，累计死亡169275例。

官方数据显示，本周以来，印度单日新增确诊病例连创新高。新增确诊继5日首次超过10万例后，7日至10日连续突破11万、12万、13万和14万大关。

首都新德里是印度疫情最严重的地区之一，11日新增确诊10732例创新高，累计确诊714423例。新德里首席部长凯杰里瓦尔11日在记者会上表示，首都地区目前处于第四波疫情高峰，形势“非常严峻”。但他表示，目前医院尚有足够床位，如果医疗系统不崩溃就不会重新“封城”。他呼吁居民接种新冠疫苗，并做好戴口罩、勤洗手、保持社交距离等防护措施，除紧急情况外不要出门，在轻症状态下不要去医院。

近期，随着疫情快速反弹，印度多地宣布实施防控新措施。新德里市政府6日宣布，即日起至4月30日首都地区每天22时到次日5时实施宵禁。疫情最为严重的马哈拉施特拉邦4日晚宣布，从5日起至本月底全邦每天20时至次日7时实施宵禁，宵禁期间仅允许提供必要服务的商店等营业，酒吧、影院、泳池和宗教场所等全部关闭。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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