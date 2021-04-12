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也门政府军和胡塞武装交火致47人死亡

2021年04月12日08:45 | 来源：新华社
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原标题：也门政府军和胡塞武装交火致47人死亡

新华社开罗4月11日电（记者王尚）亚丁消息：也门联合政府一名官员11日说，政府军和胡塞武装在中部马里卜省的激烈战斗仍在持续，过去24小时，至少20名政府军士兵和27名胡塞武装人员丧生。

这名不愿透露姓名的官员说，胡塞武装目前正对马里卜省首府马里卜市发起激烈攻势，政府军则在一些关键地点进行阻击。他证实，沙特阿拉伯领导的多国联军对胡塞武装阵地和军事车辆进行了空袭，但胡塞武装仍未放弃攻势。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。今年1月以来，胡塞武装和也门政府军在该省多次发生激烈交火，冲突造成数百人死亡、数千个家庭流离失所。

今年3月，胡塞武装在攻打马里卜市的军事行动中占领一处战略高地，威胁政府军在马里卜市的防线。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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