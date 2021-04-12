原标题：法国决定延长mRNA新冠疫苗接种间隔

新华社北京4月11日电（记者安晓萌）法国政府决定把信使核糖核酸（mRNA）新冠疫苗接种间隔由4周延长至6周。法国《星期日报》11日援引卫生部长奥利维耶·韦朗的话报道，这一决定预计14日开始执行。

法国卫生机构1月曾建议把一些新冠疫苗接种间隔延长至6周，从而在疫苗供应紧张情况下提高接种率。不过，法国政府当时认定，没有足够数据表明疫苗在更长接种间隔后的效果。

韦朗告诉《星期日报》，目前接种对象是较年轻群体，延长疫苗接种间隔可以安全地做到，“将使我们在不减弱保护性的情况下提高接种速度”。

美国辉瑞制药公司和德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，以及美国莫德纳公司研发的疫苗属于mRNA疫苗。

法国制药企业赛诺菲集团与英国葛兰素史克公司也在联合研发一款mRNA新冠疫苗。法国欧洲事务国务秘书克莱芒·博纳近日说，这款疫苗有望今年秋季上市。

法国正在加速推进新冠疫苗接种速度，已经提前实现4月中旬1000万人接种首剂目标，计划5月中旬前再为1000万人接种首剂。

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