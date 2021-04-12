人民网伦敦4月11日电 （记者许立群）首届欧洲华文教育大会暨校长论坛4月10日在线上召开，来自欧洲17个国家的近200位华文教育界代表齐聚云端，联谊交流，携手为欧洲华文教育的蓬勃发展出谋划策。

中国驻英使馆总领事童学军公参表示，海外华文教育是造福海外侨胞的一项留根工程，希望大家进一步坚定文化自信，推动中华优秀传统文化在当地不断传承，以不断创新的精神全面深化海外华文教育标准化、正规化、专业化发展，加快推进华文学校转型升级，进一步发挥华文教育助力中外人文交流的独特作用。

英国中文教育促进会会长伍善雄指出，在新冠肺炎疫情背景下，全球华文教育正处在一个非常重要的转型时期，合作共赢比以往任何时候都显得更加迫切和重要。

中国华文教育基金会秘书长于晓对今后一段时期的华文教育工作提出三点建议，首先需要对前期线上工作进行“沉淀”，巩固核心竞争力，建议华校对之前的教学效果进行分析总结，对后疫情时代的教学作出判断，形成新的办学理念，规划发展目标，为未来作好充分准备；其次是华校要抱团发展，形成合力，华教组织的工作重心应该转向凝聚共识、规范行业行为、反映行业诉求、维护行业利益、分享教学资源等方面；最后要提升文化影响力，增强华社以及当地社会对华校作用的认可，从而获取更多的资源支持。

论坛上，暨南大学华文学院院长邵宜，中国华侨大学原校长、华文教育研究院名誉院长贾益民等也发言致辞。墨尔本新金山中文学校校长孙浩良和英国沃尔瑟姆·圣劳伦斯小学校长阎丽娟也分别就创校办学作专题演讲。

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