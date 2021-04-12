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伊朗原子能组织主席谴责针对纳坦兹核设施的“敌对行动”

2021年04月12日08:28 | 来源：新华社
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新华社德黑兰4月11日电（记者高文成）伊朗原子能组织主席萨利希11日谴责针对伊朗纳坦兹核设施的“敌对行动”，认为这是“核恐怖主义”行径。

伊朗原子能组织发言人卡迈勒万迪当天早些时候说，纳坦兹核设施电力系统11日发生故障，但未造成人员受伤或辐射污染。

伊朗塔斯尼姆通讯社援引萨利希的话报道说，针对纳坦兹核设施的“绝望行动”表明，那些企图阻碍伊朗实现工业和政治进步的势力未能阻止伊朗核工业取得重大发展，也未能破坏为解除美国对伊“压迫性制裁”而举行的会谈。

萨利希表示，伊朗保留对肇事者和幕后黑手采取行动的权利，并将继续发展核工业，争取解除对伊制裁。他同时要求国际原子能机构对这一“核恐怖主义”行径作出反应。

伊朗总统鲁哈尼10日下令启动纳坦兹核设施内的164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。鲁哈尼说，IR-6型离心机生产浓缩铀的效率是第一代IR-1型的10倍。他重申伊朗核活动的“和平”属性。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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