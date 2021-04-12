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伊朗呼吁韩国尽快解冻伊朗在韩资金

2021年04月12日08:27 | 来源：新华社
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新华社德黑兰4月11日电（记者高文成）伊朗第一副总统贾汉吉里11日表示，韩国冻结伊朗在韩资金干扰伊朗抗击新冠疫情，韩方应尽快解冻伊朗资金。

据伊朗媒体报道，韩国国务总理丁世均当天抵达德黑兰，开始对伊朗进行访问。贾汉吉里在与丁世均会谈后举行的联合记者会上表示，韩国过去3年一直追随美国对伊朗进行非法制裁，导致两国关系停滞不前。

贾汉吉里表示，在抗击新冠疫情期间伊朗迫切需要这笔资金，韩方的冻结行为导致伊方无法利用这笔外汇购买医疗设备、药品等抗疫物资，韩国政府应在最短时间内解冻被扣押的伊朗资金。

丁世均说，双方就加强双边关系和其他共同关心的问题进行了建设性互动。韩国认为伊朗核问题全面协议相关谈判具有建设性，韩方将与伊朗和其他各方一同解决解冻伊朗资金问题。

在丁世均访问伊朗前夕，伊方于9日释放了今年1月扣押的韩国油轮及其船长。伊朗伊斯兰革命卫队1月4日以“多次违反海洋环境相关法律条例”为由，在海湾扣押一艘悬挂韩国国旗的油轮。韩国媒体认为，扣船与韩方冻结伊朗在韩资产有关。

美国政府2018年5月单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。受美国扩大对伊朗制裁影响，韩国两家银行2019年9月起冻结大约70亿美元伊方资金，系伊朗向韩国出口石油所得。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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