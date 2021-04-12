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伊朗纳坦兹核设施“出事”

2021年04月12日08:21 | 来源：新华网
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前一天启用离心机生产浓缩铀的伊朗纳坦兹核设施11日电力系统出现问题。

伊朗媒体援引伊朗原子能组织发言人的话报道，这起事件没有造成人员伤亡和辐射污染。

详细情况暂不清楚，事件原因正在调查。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼10日下令启动纳坦兹核设施内164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。鲁哈尼说，IR-6型离心机浓缩铀生产效率是第一代IR-1型离心机的10倍。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款。

去年7月，纳坦兹核设施厂房发生火灾，离心机组装大厅和部分精密仪器受损。伊朗原子能组织说，火灾由蓄意破坏导致。

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在奥地利维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈，9日举行新一轮会谈。伊朗方面多次说，美方应率先解除对伊方所有制裁，伊方才会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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