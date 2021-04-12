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中国援助的新冠疫苗运抵喀麦隆

2021年04月12日07:09 | 来源：新华网
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新华社雅温得4月11日电（记者乔本孝）中国政府援助喀麦隆的一批国药集团新冠疫苗11日晚运抵喀麦隆首都雅温得。这是喀麦隆发生疫情以来首次引进新冠疫苗。

喀麦隆总理恩古特、相关部委部长和地方政府官员，以及世卫组织等国际组织代表等前往机场迎接。中国驻喀麦隆大使王英武和喀麦隆公共卫生部长马纳乌达分别代表两国政府签署疫苗援助交接证书。

王英武在接受媒体采访时表示，中国疫苗安全、有效，在国际社会广受信赖，相信能为喀麦隆战胜疫情提供有力帮助。中国言出必行，努力促进疫苗在全球特别是发展中国家的公平分配。今年是中喀建交50周年，中方愿同喀方在包括公共卫生在内的各领域继续深化合作。

恩古特对媒体表示，喀麦隆衷心感谢并高度赞赏中国提供的疫苗援助，这是两国友好关系的又一例证。疫苗是战胜疫情的最好办法，他已准备好随时接种这款疫苗。恩古特说，喀麦隆政府将马上向全国分配疫苗，医护人员将优先接种。

喀麦隆原计划于3月引进一批阿斯利康新冠疫苗，后因该款疫苗安全性存在争议，这一引进计划被叫停。

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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