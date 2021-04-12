本报驻英国记者 许立群

一个由英国政府支持的调查委员会近日发布报告称，英国不存在制度性的种族主义，在打造多元文化上，英国较很多西方国家更为出色，有望成为“西方国家乃至世界的灯塔”。报告一经披露，立刻遭到英国多个少数族裔人权团体、非洲裔议员及一些媒体的质疑和批评。

去年夏天，美国非洲裔男子弗洛伊德之死引发大批英国民众走上街头抗议。其后，英国首相约翰逊宣布组建调查委员会，调查英国在教育、医疗、警务、司法等领域存在的种族歧视问题。

这份长达258页的报告宣称，没有足够证据证明英国存在系统性和制度性的种族歧视。报告称，英国大部分少数族裔在教育领域取得的成功以及其中一些人在经济领域取得的成就，足以使英国成为“以白人为主的国家典范”。报告还试图美化历史上的奴隶贸易，称其“不仅仅只有利润和苦难，还是非洲人在文化上将自己重塑为非裔英国人的过程”。

英国前平等和人权专员西蒙·伍利表示，这份报告没有回答为什么依然有这么多少数族裔在教育、健康、住房、就业等方面受到不公平对待。英国工党议员戴维·拉米在社交媒体上发文称：“我和许多非洲裔民众对那些英国是否存在制度性种族主义的争论感到厌倦。很少有人关注我们是否应该改变其中的不公，深陷其中令我备受煎熬。”英国工会负责人雷阿纳·阿扎姆表示，这份所谓的报告“完全不负责任和不道德”。

戴维·拉米在2017年发布过著名的《拉米报告》，对2006年至2016年间英国的种族不平等状况进行了详细调查。以司法系统的种族不平等为例，报告显示，少数族裔占英国总人口的14%，但在警察队伍中只占6%，在地方法院等司法体系中的占比也低于人口比例，能够成为领导者或高层代表的少数族裔更是屈指可数。

英国《卫报》发表文章称，过去5年间，英国学校记录了超过6万宗种族歧视个案。但由于政府在2017年宣布学校无需记录并上报歧视、欺凌事件，这个数字很可能只是冰山一角。文章批评政府逃避问题，忽视英国校园内种族主义常态化、系统化的严峻现实。

据英国媒体报道，亚裔特别是华人受到种族歧视的情况十分严重。在英国“脱欧”公投之后，国内排外情绪大幅上升。疫情期间，英国针对亚裔特别是华人的歧视和仇恨激增，15%的受访华人表示在过去一年曾受到过骚扰、辱骂，甚至是暴力袭击。

（本报伦敦4月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 16 版）

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