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沙特力促经济多元化发展

本报驻埃及记者  周  輖
2021年04月12日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　沙特阿拉伯政府近日宣布启动一项投资计划，即在2030年前投入12万亿沙特里亚尔（1美元约合3.8沙特里亚尔），力促经济多元化发展，以降低对石油产业的依赖。

　　这项名为“伙伴”的计划由沙特王储穆罕默德提出，旨在鼓励私营部门投资国内经济。包括沙特阿美石油公司、沙特基础工业公司、沙特电信公司、沙特国家航运公司在内的24家大型企业，同意在未来10年带头注资5万亿里亚尔。作为奖励，这些企业可获得一定补贴。除私营部门投资外，沙特主权财富基金公共投资基金将注资3万亿里亚尔，沙特国家投资战略的投资额也将达到4万亿里亚尔。

　　2016年，沙特发布“2030愿景”和“国家转型计划”，希望借助经济和社会改革“双轮驱动”，逐步摆脱石油经济，实现经济结构转型，目前多项改革已初现成效。受新冠肺炎疫情和油价大幅下滑双重影响，沙特经济去年遭受重创。沙特为此相继推出多项新举措，全力推动经济多元化发展。

　　2020年10月，沙特发布国家数据和人工智能战略，计划吸引约200亿美元投资人工智能领域。去年12月，沙特内阁批准数字经济政策，推动数字经济加速发展。今年1月，沙特宣布在位于该国西北部的“新未来”智慧城建设一个“零汽车”“零排放”的城中城，城中能源供应全部为太阳能、风能等清洁能源。城中城将广泛采用人工智能和机器人技术，建设数字基础设施。

　　“阿拉伯商业”网站指出，沙特政府期望通过扩大投资，促进国内私营部门增长，带动年轻人就业，推动经济重回正轨。分析指出，去年沙特非石油部门实现逆势增长，显示出经济韧性。未来随着疫苗普及和相关激励政策出台，沙特经济有望进一步释放活力。 

　　（本报开罗4月11日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 16 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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