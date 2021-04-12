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中越电商合作潜力大

本报驻越南记者  刘  刚
2021年04月12日05:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，中国电商企业通过直接投资、股权投资等灵活方式，加大在越南电子商务市场的投入。一些中国电商企业为越南中小企业量身定制数字化转型方案，为其接入全球买家网络，助推当地企业业务快速增长，提升电子商务水平。

　　越南建顺综合服务公司是一家以经营黑茶为主的企业，最初80%的营业额来自越南国内市场，发展空间受限，公司一直努力开拓国外市场。2019年，公司加入中国电商平台后，仅一年多时间，其海外销售收入就达到100万美元，全年销售额增长逾300%。

　　越南建顺综合服务公司副总经理杜俊良表示：“电商平台可极大助力中小企业拓宽贸易渠道、渡过难关。与中国电商平台合作，将促进越南中小企业实现更快更好的发展。”

　　越南DSW公司以销售榴莲、紫薯等特色农产品为主，2019年7月在中国电商平台上开通并运营了首个线上门店。“通过中国电商平台，我们不但获得了遍布全球的客户资源，还有机会接触到先进的支付方式、直播带货等销售新业态。”该公司创始人陈氏燕飞说。

　　统计显示，2020年越南电子商务规模达118亿美元，增幅18%，成为东南亚地区唯一实现电子商务两位数增长的国家。据估计，到2025年，越南电子商务市场规模有望达到290亿美元。越南工贸部副部长杜胜海表示，越中电商合作潜力大，希望不断加强与中国电商平台的合作，促进越南企业出口，努力打造品牌效应。

　　（本报河内4月11日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 16 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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