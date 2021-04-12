李 强

在最近的欧盟电池峰会上，欧盟委员会副主席塞夫科维奇表示，欧盟将加快电动车电池生产能力建设，力争在2025年实现每年可满足700万—800万辆电动车需求的产能。电动车电池研发和生产，正成为欧盟汽车业转型的着力点。

为了达成2050年实现碳中和的目标，减少对化石能源的依赖，欧盟近年来大力推进汽车业转型。2020年，德国新注册的新能源汽车达39.5万辆，同比增长逾260%，是全球增长最快的市场。欧洲去年出售超过136万辆新能源汽车，成为全球最大的新能源汽车市场。根据欧盟的目标，到2030年将至少拥有3000万辆零排放的电动车。

不过，由于欧洲燃油车制造业发达，各大汽车生产商的研发重点在燃油的节能减排上，电动车电池生产能力偏弱。据预测，欧洲2030年需生产全球近1/3的电动车电池，才有望保持市场竞争力。就目前而言，其电池供给能力与此相距甚远。

加速汽车业转型，必须突破电池生产这一瓶颈。为鼓励研发和创新，欧盟于2017年成立“欧洲电池联盟”。去年，欧盟还批准了两个有关电池的“欧洲共同利益重大项目”，12个欧盟国家将投资上百亿欧元，支持电池技术研发、新型电池材料、电力存储技术、电池外壳材料、电池回收和循环利用等全产业链环节，其中企业是最重要的参与主体。欧盟预计，从原材料开采、生产到废旧电池回收，整个电池产业的价值链将在2025年达到2500亿欧元。发展电池产业，不仅能帮助欧盟弥补短板，还有望拉动区域经济增长。

欧盟还通过进一步收紧碳排放政策，倒逼产业转型。德国今年开始实施最新的环保政策，交通领域首次被纳入德国碳排放交易系统，燃油车主和企业需为每吨二氧化碳排放支付25欧元，到2025年将高达55欧元。“交通碳排放税”也被纳入欧盟碳排放交易体系，无法完成减排指标的企业将面临巨额罚款。

在政策影响下，新能源汽车销量大增，欧洲电动汽车市场扩大，也让更多拥有先进技术的电池生产者入局。例如，大众集团计划2030年前在欧洲建立6个动力电池工厂；有“韩国电池三强”之称的LG、SK、三星在波兰和匈牙利的工厂先后开工；中国的宁德时代、孚能科技、蜂巢能源则将欧洲工厂设在德国，年产能预计超过40吉瓦时，合作对象包括戴姆勒、宝马等著名车企。特斯拉的欧洲超级工厂预计在明年投产。此外，德国政府将加大充电桩建设，改善电动汽车相关的基础设施。

整体来看，由于产业链尚不完备，人力、税务等成本亦居高不下，相比激增的新能源汽车销售市场，欧洲电池产能的投产速度和回报周期并不与之同步，这都会影响该产业的实际走向和成效。不过，欧洲电池产业仍蕴含巨大机遇，其产业政策及实践，也将为全球汽车业转型提供宝贵的经验。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)