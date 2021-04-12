本报驻美国记者 张梦旭

近日，在墨西哥边境城市华雷斯，中美洲国家移民穿过布拉沃河试图从墨西哥进入美国。

新华社发

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一段时间以来，美国和墨西哥边境非法移民和难民数量激增，不少被羁押的儿童被迫与父母分离，其恶劣的生存状况受到舆论广泛关注和担忧。墨西哥拉丁美洲社会科学院研究员罗德里戈·萨拉萨尔认为，墨美边境正在发生一场“人道主义危机”。

美国政府4月8日公布的数据显示，美国海关与边境保护局3月在美墨边境拦截非法移民总数达17.2万，创下历史新高。3月拦截的非法移民中包括近1.9万名无人陪伴的未成年非法移民，这一数字是2009年开始公布数据以来的单月最高纪录。美联社报道说，这些儿童移民被关押在严重拥挤、条件恶劣的临时拘留设施中，还面临很高的新冠病毒感染风险。

“拘留所的环境无论如何都不适合未成年人”

今年3月底，美联社记者获准进入得克萨斯州里奥格兰德河谷地区一处关押儿童移民的边境拘留所采访。报道如此描述记者看到的场景：“这里工作人员少，基础设施严重不足，孩子们只能打地铺、肩并肩挨着睡，一个11岁的哥哥需要照看他3岁的妹妹……”

据美国媒体披露，美国政府几周来一直试图阻止公众了解儿童身处拘留中心的场景，“联邦机构拒绝或无视媒体数十次提出进入拘押场所的要求”。直到3月底，美国政府才首次允许美联社和美国哥伦比亚广播公司记者进入这处拘留所。

美联社记者报道说，这一拘留所是今年2月用帐篷搭建的临时设施，原本设计容量为250人，实际上却羁押了超过4000名无人陪伴的儿童移民，是目前美墨边境关押儿童移民最多的拘留所。帐篷内部用塑料板隔出了8个独立区域，每一区域面积约297平方米，却关押了超过500名儿童，空间极为拥挤。

3月中旬，全美青少年法律中心儿童福利高级主管利西亚·韦尔奇探访该拘留所后，对美国有线电视新闻网表示，在这一简陋的帐篷设施中，孩子们按年龄和性别划分，大约每50人一组。大多数孩子已在此羁押5到7天，好些天无法洗澡，也无法联系到他们父母。“许多孩子显然是被吓坏了，哭个不停，担心不能够再和家人说话。一些人说已经好几天没见太阳了，幸运的话，每隔几天才能到户外放风20分钟。”

据《纽约时报》报道，两名由美国地方法官任命的检查人员，在提交给洛杉矶联邦法院的一份报告中，详细说明了这一拘留所严重拥挤的现状。他们写道：“这里无法保持社交距离，过度拥挤，为减轻新冠病毒传播所做的隔离措施形同虚设。拘留所的环境无论如何都不适合未成年人。”

“孩子们的遭遇与保护儿童福祉的原则背道而驰”

美国边境执法人员每天在美墨边境拦截和扣留的非法移民数量仍在迅速增加。仅在3月份，美墨边境拦截的非法移民就比2月份增加了71%，其中大约1.9万名是无人陪伴的儿童移民，比2月份增加了99%。截至4月6日，美国国土安全部和卫生部监护的无人陪伴未成年非法移民数量已超过两万人。

按照美国联邦法律，未成年人在边境拘留所被羁押时间不能超过72小时，其后将被转入由卫生与公众服务部设立的用于收容未成年非法移民的庇护机构。事实上，超过2000名儿童已经在该拘留所被羁押超过72个小时，平均每个孩子在此羁押时间为133小时，其中39个超过15天。而在2月份，遭美国边境执法人员扣留的超过9400名无人陪伴儿童移民中，约4000人在边境拘留所被羁押时间超过了72小时上限。

拘留所拥挤不堪，导致孩子们的健康面临极大隐患。美联社记者在现场记录了刚被扣押的儿童移民进入拘留所注册的全过程。美国边境执法人员对孩子们进行了一些疾病检查，但是拒绝进行新冠病毒检测，除非孩子们出现相关症状。

美国边境巡逻队里奥格兰德河谷分局负责人奥斯卡·埃斯卡米拉透露，大约14%的孩子被转送至庇护机构后，新冠病毒检测呈阳性。得克萨斯州卫生与公众服务厅统计，从3月1日至3月30日，该部门下属的50个庇护机构中，共有40个机构出现了647例新冠肺炎确诊病例。其中在得州卡里佐斯普林斯移民儿童福利院，约10%的儿童新冠病毒检测呈阳性。

《纽约时报》援引美国移民儿童心理问题专家艾米·科恩的话说：“在这些临时拘留所中，孩子们的遭遇与保护儿童福祉的原则背道而驰。”

“难民和移民应受到人道对待，美政府做法公然违反法律”

美国国土安全部长马约卡斯日前表示，美墨边境非法移民数量达到20年来最高水平。但他拒绝把这称为一场“危机”，而是一次“挑战”。马约卡斯指责美国上一任政府“摧毁”了美国移民体系，致使现任政府必须“从零开始”加以重建。

美国国会的共和党人将问题归咎于白宫放松移民政策，导致越境移民激增，酿成危机。共和党人指责白宫突然改变了上一任政府的边境政策，但没有采取其他措施阻止非法移民，也没有为非法移民激增提前做好拘留所扩容准备。

美国媒体认为，美国党争不断，在移民政策上搞“否决政治”和“作秀政治”，才是导致边境移民危机迟迟未能解决的根本原因。《大西洋月刊》评论说，美国确实面临边境危机，而且这是一场持久的危机，处于美国羁押下的移民一直遭到虐待。“美国只有履行其人道对待移民的法律义务，这一问题才能得到解决。”

非营利组织国际救援委员会（IRC）发表文章说：“美国移民拘留系统以非人道的条件和医疗服务严重不足而知名，疫情期间大规模拘留和驱逐移民进一步增加了疫情扩散的风险。”IRC敦促美国政府完善其庇护制度，向中美洲国家提供援助以解决问题的根源。

古巴外交部美国事务处主任费尔南德斯·德·科西奥在社交媒体上发文说，美国在本国境内和世界其他地区公然侵犯人权。美国政府宣称将人权作为外交政策的优先考量，这是极其虚伪的。

美国《圣迭戈联合论坛报》评论说：“美国联邦法律要求美国为难民提供获得保护的途径。难民和移民应受到人道对待，美政府做法公然违反法律。”

（本报华盛顿4月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)