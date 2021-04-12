本报记者 严 瑜

图为宁夏吴忠市红寺堡移民新村。

新华社记者 王 鹏摄

图为全国脱贫攻坚楷模赵亚夫（右）与江苏大学留学生分享自己带领农民脱贫的故事。

杨 雨摄（人民视觉）

图为近日，人们在白俄罗斯首都明斯克参观中国脱贫攻坚成就图片展。

任科夫摄（新华社发）

日前，国务院新闻办公室发布《人类减贫的中国实践》白皮书，以3万余字篇幅全景式反映中国减贫事业发展成就及世界贡献，引发国际社会广泛关注。

外媒普遍认为，中国的脱贫成就令人瞩目，为全球减贫事业作出重要贡献，中国特色减贫道路更为破解现代国家治理难题提供宝贵借鉴。

全景反映中国减贫事业

近日发布的《人类减贫的中国实践》白皮书分五个部分，全面回顾中国共产党团结带领中国人民与贫困作斗争，特别是中共十八大以来打赢脱贫攻坚战的伟大历程。白皮书中的相关内容成为外媒报道的热点。

俄罗斯卫星社报道称，白皮书介绍了人类减贫的中国探索和实践，分享了中国扶贫脱贫的经验和做法，可以说是全景式反映中国减贫事业发展的重要史料和文献。

新加坡《联合早报》网站援引了白皮书中一系列展示中国脱贫成就的亮眼数据：改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；贫困地区农村居民人均可支配收入，从2013年的6079元人民币增长到2020年的12588元，年均增长11.6%；贫困人口生活水平显著提升，2020年贫困县九年义务教育巩固率达到94.8%，99.9%以上的贫困人口参加基本医疗保险，贫困地区自来水普及率提高到83%。

俄罗斯《劳动报》网站也报道称，白皮书列举了中国减贫事业取得的成就：从贫困人口的收入和福利水平大幅提高，到教育、医疗、住房、饮水等条件明显改善。

该网站引述白皮书内容指出，脱贫攻坚战是中国农村的又一次伟大革命，深刻改变了贫困地区落后面貌，有力推动了中国农村整体发展，补齐了全面建成小康社会最突出短板，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标奠定了坚实基础。

曾经来华采访的外媒记者对中国脱贫攻坚成果感触更加深刻。2019年9月，蒙古国《民族邮报》副总编奥特根扎尔格勒随团访问中国西藏。她说，中国建立东西部扶贫协作、对口支援及合作机制，助力西部贫困地区打赢脱贫攻坚战。例如，在广东等发达省份的支持下，西藏自治区林芝市鲁朗镇交通状况明显改善，发展起旅游业。仅2019年上半年，访问鲁朗镇的游客就有4万多人次。村民们通过经营家庭旅馆、出售当地特产等发家致富，盖起了新楼房。

乡村振兴尝试令人欣喜

白皮书明确表示，稳定脱贫不返贫才是真脱贫。为此，对脱贫县，从脱贫之日起设立5年过渡期；健全防止返贫动态监测和帮扶机制；继续支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大等。中国聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的一系列新举措也是外媒关注的焦点。

“中国制定避免重返极端贫困的详细战略。”拉美社报道指出，在今年2月宣布脱贫攻坚战取得全面胜利之后，中国设定了一个目标，通过制订计划来促进农村发展，并防止这些地区的居民重新陷入贫困。

该社注意到，根据中国官方消息，今年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1561亿元人民币，旨在保障那些脱贫人口的工作稳定并改善其生活条件。

《联合早报》报道称，中国国家乡村振兴局副局长夏更生在新闻发布会上说，中国一部分脱贫人口距离中等收入水平还有一定差距，中国将在发展产业、稳定就业、创新创业三方面采取措施促进增收。他透露，今年中国确定了脱贫人口就业规模不少于3000万的目标，目前进展相当顺利，主要是采取外出务工和就地就近就业“双轮驱动”来解决就业问题，打通外出务工“大循环”，畅通就近就地就业“微循环”，推动农民增收。

日本前首相鸠山由纪夫近日接受媒体采访时表示，中国很多农村正在探索适合自身情况的乡村振兴之路，比如大力植树造林、积极发展光伏发电等，这些尝试令人欣喜。“做好乡村振兴，不仅有利于让中国农民生活更加富裕，而且有助于确保中国粮食安全、促进生态文明建设。”

还有外媒关注到脱贫攻坚给中国整体发展带来的积极影响。美联社撰文称，由于人均GDP连续两年超过1万美元，中国的国际地位和国际影响力明显提升。经过几十年经济快速增长以及随着“十四五”规划全面开启，“中国比以往任何时候都更接近实现其复兴目标，中国人民对国家的复兴也越来越有信心”。

人类减贫史上的大事件

中国外交部发言人日前在谈及白皮书时表示，中国减贫实践不仅使数亿中国人过上了美好生活，也显著缩小了世界贫困人口的版图，扩展了人类战胜贫困的能力疆界。这不仅是中华民族发展史上具有里程碑意义的大事件，也是人类减贫史上的大事件。

西班牙《国家报》网站刊文称，过去8年，中国投入大量资金改善贫困人口的医疗、教育、住房条件或直接为其提供物资。即使在2020年经历了新冠肺炎疫情，中国仍然提前十年完成了联合国2030年可持续发展议程减贫目标。文章指出，过去几十年全球贫困人口减少了70%，这一令人瞩目的成绩离不开中国约7亿人口快速脱贫的贡献。

德国财经网近日报道称，联合国去年12月的一份报告指出，由于新冠肺炎疫情造成的严重长期影响，全球到2030年将可能再有2.07亿人陷入极端贫困，从而使极端贫困总人数超过10亿。

全球贫困状况恶化成为不可忽视的现实。在此背景下，中国减贫方案可谓一剂强心针，为推进全球减贫事业注入更多信心与动力。

“贫困问题是个世界性难题，反贫困是人类共同面临的任务。不仅广大发展中国家受到贫困问题的困扰，就连不少发达国家也需要解决这一问题。”鸠山由纪夫表示，作为人口占全球近1/5的大国，中国取得的脱贫成就对全球有示范作用，对世界人民是一个巨大鼓舞。

鸠山由纪夫还高度评价中国积极开展国际减贫合作，交流分享减贫经验。他表示，尤为值得一提的是，通过共建“一带一路”，中国同有关国家携手合作，突破制约发展中国家的基础设施瓶颈，为成千上万人提供就业机会，为发展中国家经济增长和民生改善贡献力量。

乌兹别克斯坦经济学讲师沙波兹·巴巴耶夫也在接受媒体采访时高度称赞中国的脱贫实践和经验，并倡导其他国家积极向中国学习。他认为，中国消除绝对贫困是人类历史上迄今最大的减贫行动。“中国团结一心，在消除贫困上为世界树立了榜样，值得其他国家借鉴。”

(责编：程宏毅、岳弘彬)