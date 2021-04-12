本报驻德国记者 李 强

“很早之前我就看到了中国经济的韧性，现在中国又一次证明了这一点。中国是2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国市场的恢复能力是惊人的。” 西门子股份公司总裁兼首席执行官博乐仁日前接受本报记者专访时表示。

今年年初，西门子发布最新财报显示，得益于西门子在中国市场高于预期的业务增长，公司运营业绩同比大幅上升，超出了市场预期。

“我关注中国十多年了，中国经济的发展韧性不是巧合。”曾在中国工作过的博乐仁说。他重点提到最近出台的“十四五”规划纲要：“‘十四五’让中国迈向一个更可持续、更繁荣的未来，同时也对全球有重大意义。”他认为，“十四五”规划纲要将使中国经济社会发展进入新的阶段。

“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这是一个非常明智的战略。”博乐仁说，中国本土市场的良好发展，对中国和世界都很重要；通过加强“外循环”可以进一步促进与国际市场和企业的交流合作。“西门子愿意继续扎根中国市场，努力为中国经济发展贡献力量。”

西门子在中国拥有超过3万名员工。博乐仁认为，面对新发展格局，西门子需更重视本土化发展，赋能区域市场，在应对气候变化、城市化发展等领域提供相应的业务和解决方案。

绿色发展和数字化是西门子着眼未来的重点议题。中国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，这给博乐仁留下深刻印象。“中国的经济总量在2060年将达到比今天更加惊人的规模，让这样规模的经济体实现碳中和，是一项雄心勃勃的规划，令人赞叹。”

“我们需要跟上‘中国速度’。”博乐仁说，中国在应对气候变化过程中有诸多技术需求，对西门子等公司是重大利好。西门子在风能氢能开发、终端节能、能源自动化等领域有解决方案，与中国的合作伙伴有很多成功实践案例，如中国国家超级计算济南中心、北京大兴国际机场、珠海城市交通系统，都使用了西门子的能源自动化和数字化解决方案，提高了能效。

在“十四五”规划纲要中，中国提出全面提高对外开放水平，推进贸易和投资自由化便利化，持续深化商品和要素流动型开放，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放。在博乐仁看来，开放有利于达成更顺畅、更快速的合作，这将使西门子获得更多投资中国的机遇。

博乐仁特别赞赏中国支持外资企业设立研发中心和参与承担国家科技计划项目。据他介绍，西门子已经在中国建立起相当规模的研发网络，与约90所大学和研究机构展开合作。

“如果没有在创新和数字化方面的国际合作，我们将无法获得快速发展的机会。我们看到中国的创新能力正在飞速发展。就拿人工智能来说，中国政府正在大力投入。我们需要齐心协力、共同合作，才能快速实现更多技术的发展与转型。”博乐仁表示。

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 03 版）

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