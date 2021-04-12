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尼日尔河上的“宝石”

本报驻南非记者  万  宇
2021年04月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　缓缓流淌的尼日尔河上，一座笔直宽阔的双向四车道公路桥——赛义尼·孔切将军大桥飞跨两岸，将尼日尔首都尼亚美西部人口稠密的古代尔区和交通枢纽拉莫德区连接在一起。

　　赛义尼·孔切将军大桥由中国政府援建，中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）具体承建，项目主桥长928米，连接道路长2.5公里。项目于2018年7月开工，今年2月18日正式竣工通车。时任尼日尔总统伊素福指出，赛义尼·孔切将军大桥是中国援建该国的又一座大桥，是两国务实合作的又一重大成果。近年来，尼中两国的合作项目都与尼经济社会发展的优先领域密切相关，尼方感谢中方对尼经济社会发展提供的支持。

　　2007年，中国援建的中尼友谊桥大大缓解了河两岸交通压力。随着此次赛义尼·孔切将军大桥的通车，该地区交通状况将得到进一步改善。

　　中国港湾赛义尼·孔切将军大桥项目负责人韩雷表示，项目施工克服了多重不利因素实现竣工，还为当地培训了大批技术工人。艾雷勒是大桥项目的一名钢筋工，他在这里学到了不少技术，本人的生活也有了改善。“中国师傅手把手教会我们钢筋焊接、绑扎等。现在我已经是一名成熟的钢筋工了，对今后的生活充满信心。”

　　项目翻译卡里姆的家就在大桥附近，中国企业在人口密集的村庄路口实行“人车分流”，确保村民出行安全，让他感受到中企高度的社会责任感。

　　“赛义尼·孔切将军大桥是尼中两国合作与友谊的象征，是尼日尔河上的‘宝石’。”尼代理装备部长迪奥普表示，该项目的完成，不仅将带动河流两岸地区的协同发展，也将加强尼与邻国布基纳法索、马里的交通联系。       

　　（本报约翰内斯堡电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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