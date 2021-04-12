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抗疫情 增友谊 促合作（大使随笔）

张  润
2021年04月12日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年2月下旬，多米尼加独立177周年纪念日前夕，首批中国疫苗运抵多米尼加首都圣多明各，中多抗疫合作开启了新阶段。

　　多米尼加总统阿比纳德尔称赞中国疫苗质量，宣布将加大采购力度。副总统培尼亚亲赴机场迎接疫苗，她感谢中方提供的宝贵支持和帮助，表示中方克服困难向各国提供帮助的团结互助精神为全人类作出了表率。当地医学专家充分肯定中国疫苗的安全性和有效性。近一段时间，我所到之处，多米尼加各界民众不断表达对中国的称赞和谢意——“患难见真情”“同中国建交是正确的选择”……

　　新冠肺炎疫情暴发以来，中多两国守望相助、同舟共济，树立了携手抗疫的典范。在中国人民抗击疫情的关键时刻，多米尼加政府、政党、社会团体及民间友好力量纷纷声援支持，反对“政治病毒”，尊重旅多中国侨民群体，为受困中国游客提供帮助。在华多米尼加留学生和侨民积极引导多米尼加民众客观理性看待中国，为中国人民祈福加油。

　　在多米尼加抗击疫情过程中，中国投桃报李，万里驰援。中国政府、企业和旅多侨社纷纷向多米尼加人民表达深切慰问，多批次提供口罩、呼吸机、核酸检测试剂、防护服等防疫物资，并为多米尼加在华采购防疫物资提供便利。双方官员和专家多次举行视频会议，交流疫情防控经验。在多米尼加的中国企业深入当地医院、机场等场所安装诊断和检测设备。旅多侨团严格采取防疫举措，为社区防疫作出示范。

　　面对疫情，中多以共建“一带一路”为引领，创新工作思路，深挖合作潜力。双方通过“云交往”凝聚共识、推动合作。中多签署多米尼加牛油果输华质检协议，更多多米尼加特色产品将进入中国市场。湖南省同圣多明各市签署友好省市关系协议，成为两国首对友好省市。中国农历春节期间，中国的电视节目在多米尼加热播，在当地掀起“中国文化热”。

　　今年5月，中多两国将迎来建交3周年。双方继续深化抗疫合作，共同构建人类卫生健康共同体，全面挖掘各领域互补潜力，一定能够推动双边关系不断迈上新台阶。

　　（作者为中国驻多米尼加大使）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月12日 03 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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