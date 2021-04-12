埃尔南多·罗查·马丁内斯

中国减贫经验值得借鉴，对其他发展中国家和地区的发展尤其大有裨益

我于1975年进入媒体行业，曾经在哥伦比亚的广播电台、报纸等媒体工作过，还在通讯社担任过约20年的驻外记者。长期的媒体从业经历让我有机会近距离观察地区国家的政治经济面貌，并从多角度了解哥伦比亚与其他国家的交往，以及世界主要大国的经济、民生等发展情况。

上世纪90年代，我很荣幸受邀前往中国访问。在我与哥伦比亚驻中国和驻亚洲其他国家的外交官交谈时，他们反复向我讲述中国经济发展的重要性。哥伦比亚的有识之士在那个时候就意识到，中国经济正在腾飞，在世界上的作用不断增强。

毫无疑问，改革开放是中国实现经济社会快速发展的重要举措。2010年，中国成为世界第二大经济体，并在此后稳居世界第二位。如今，中国是全球最大货物贸易国、实力领先的工业制造大国。一个突出的事实是，中国已成为经济快速增长的典范。

经济增长为社会积累了财富，为人民的美好生活创造了条件。但是，单纯追求经济增长不能解决所有问题，例如贫困问题。在世界很多国家和地区，都存在着经济发展和绝对贫困相生相伴的现象，部分民众没有享受到国家发展的红利。因此，政府应当努力解决极端贫困问题，铺就一条公平的发展道路。

中国在改革开放过程中始终高度重视减贫问题。近年来，中国在经济社会发展领域取得长足进步的同时，花大力气扶贫，帮助贫困群体寻找脱贫之道。

中国奇迹的创造与自身的制度优势密不可分。中国共产党坚持和完善中国特色社会主义制度，各级政府在中国共产党的领导下，积极推动各项扶贫工作朝着既定的目标稳步前进。中国如期实现了全面脱贫目标，令世人惊叹。

贫困问题是人类面临的共同挑战。消除贫困是《联合国2030年可持续发展议程》的重要目标。中国坚持改革开放，打赢脱贫攻坚战，为国际社会解决贫困问题创造了范例。中国减贫经验值得借鉴，对其他发展中国家和地区的发展尤其大有裨益。

在国际多边场合，关于中国的讨论越来越多，中国的重要性日益凸显。中国经济社会发展的实际情况值得所有人去了解。我希望有机会能再去中国看看，近距离观察中国的发展变化。

（作者为哥伦比亚资深媒体人）

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)