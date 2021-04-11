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“美国以为中美竞争是美苏争霸的翻版，以为自己仍然能赢。但中国不是苏联”

2021年04月11日17:01 |
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“美国以为中美竞争是美苏争霸的翻版，以为自己仍然能赢。但中国不是苏联。”

“欧洲必须思考谁才是最大的威胁。着眼长期，中国将成为欧洲的主要市场。”

4月2日，新加坡国立大学亚洲研究所特聘院士，政治家和前外交官马凯硕（Kishore Mahbubani）接受瑞士媒体《时报》的采访，就中美、中欧关系和中国发展发表了客观中肯的评价。

2020年，马凯硕出版了《中国赢了吗？——中国对美国优先的挑战》（Has China Won——The Chinese Challenge to American Primacy？）。近日，该书的法语版《中国获胜的那一天》（Le jour où la Chine va gagner）出版，标题中去掉了问号。

法国原外交部长于贝尔·韦德里纳（Hubert Védrine）在该书序言中写道：马凯硕早就宣布，“西方时代行将结束，欧洲人必须承认这一点，并为此做好准备”。正如马凯硕书中所言，中国的崛起动摇并惹怒了西方，美国的霸权也终将终结。

马凯硕在回答《时报》“预测中国的胜利和美国霸权的终结是否有些大胆？”时表示，“在法语版书中，我并不是说中国一定会赢，毕竟美国可能仍是世界上最大的强国，永远不要低估它。但与此同时，美国也不应低估中国。事实上，这恰恰是美国人犯下的最严重的错误——在没有战略指导的情况下，就与体量如此庞大的国家展开地缘政治斗争。

马凯硕提到，2018年，亨利·基辛格曾在纽约的一次午餐会上谈到围棋及策略时启发了他。当时基辛格表示，中国人是从长远和战略的角度来思考问题的。

美国前总统特朗普及之前的各届政府都自忖，通过在经济上挑战中国，美国将“帮助”中国开放成为所谓“自由民主”国家。美国前国务卿蓬佩奥和前副总统彭斯甚至相信他们可以“推翻”中国政权。马凯硕认为这种想法是一种错觉，是非常天真和傲慢的。

马凯硕指出，拜登政府可能也犯了同样的错误，拜登认为特朗普政府对中国采取的一切行动都是错误的，唯独对华贸易制裁还有可取之处，所以没有解除任何贸易制裁。而事实是，特朗普的反华政策并没有削弱中国，而是进一步加强了中国。

“美国人认为他们可以赢得对华竞争，因为他们认为这场竞争是美苏争霸的翻版，并坚信美国所谓的‘充满活力的民主’总能战胜其他制度。”马凯硕指出，“可是美国不再是一个充满活力的民主国家了。”“在过去的30年里，收入最低的人中有一半的平均收入一直在下降。这使白人工人阶级陷入绝望。”

相反，马凯硕指出，中国已经证明自身制度的优势，拥有了高效的选拔模式，将优秀的人安排于国家的各个重要位置。中国的治理质量已经超过了美国。从两国对新冠病毒大流行的处理能力上就可见一斑。美国有50多万人因此死亡，而中国至今不超过5000人。美国应该意识到，今天的中国与苏联不一样。

而且，“在美国和中国正在进行的地缘政治竞争中，前者表现得更像苏联。”马凯硕在书中写道：“正是美国决策过程的僵化迫使国防开支一路走高，尤其是在2003年入侵伊拉克时。”而“中国决定不增加核武器储备，这是中国国防理性的最高体现。”

目前，中美之间的竞争已经有扩展至西方和中国竞争的迹象，接下来有可能出现一个西方阵营反对中国的联盟。马凯硕提醒欧洲，应该扪心自问，欧洲最大的威胁到底是什么？

从经济角度来看，欧洲需要商品市场。以德国为例，三分之一的奥迪在中国销售，梅赛德斯在中国的销量是美国的四倍。中国将拥有世界上最庞大的中产阶级人口，中国将成为欧洲人的主要市场。十年后，中国零售市场将远远大于美国市场，欧洲必须考虑其长期利益。

近期，在涉疆、涉港问题上，西方对中国频频指责，美国也频频借机“路过”台湾地区。

马凯硕表示，香港和新疆是中国的领土，这是中国的内政，英国人应该明白这一点。20世纪70年代，英国是第一个将这一原则列入国际法原则的国家。在处理北爱尔兰问题中，一些国家希望英国解决侵犯人权的问题，也是英国在联合国迅速澄清，称这是英国内政。

在中美间所有的议题中，台湾问题是最敏感的。马凯硕指出，虽然中国公民彼此之间可能会有分歧，但在台湾属于中国这一共识上无比坚定。

“了解一下中国的历史，特别是中国近代的屈辱史，对西方人来说是件好事。”马凯硕说，如果西方不理解中国克服这个世纪耻辱的决心，就无法理解中国对台湾的坚定立场。

文章来源：长安街知事

(责编：杨牧、刘洁妍)

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