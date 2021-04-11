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首届欧洲华文教育大会探讨华文学校发展战略

2021年04月11日14:26 | 来源：新华社
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　　新华社伦敦4月10日电（记者张代蕾）来自欧洲16个国家100多所华文学校的代表10日齐聚“云端”，召开“首届欧洲华文教育大会暨华校校长论坛”，为欧洲华文教育发展出谋划策。

　　本次线上会议为期两天，11日结束。200多名教师代表对欧洲华文学校面临的挑战和发展战略进行探讨，以专题演讲、分组讨论等方式分享治校和教学经验。

　　本次大会召集者、英国中文教育促进会会长伍善雄在会上表示，新冠疫情期间，欧洲各国华文学校克服重重困难，利用各种线上手段坚持教学。然而，不断涌现的线上华文教学平台给海外华文学校带来一定冲击。疫情背景下，欧洲地区的华文教育面临重要转型期，合作共赢比以往任何时候都显得迫切。

　　中国驻英国大使馆公使衔参赞兼总领事童学军在会上致辞说，这次会议是英欧华文教育界的一件大事。随着中英、中欧之间人文往来不断加深，英欧侨社和当地社会对华文教育的期待不断提高，广大海外华文教育工作者需要进一步坚定文化自信，全面推动华文教育“标准化、正规化、专业化”发展，加快华文学校转型升级。

(责编：郝江震、白宇)

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