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第二批中国新冠疫苗运抵厄瓜多尔

2021年04月11日10:49 | 来源：新华社
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新华社基多4月10日电（记者郝云甫）厄瓜多尔政府采购的第二批由中国科兴公司生产的新冠疫苗10日运抵首都基多苏克雷国际机场。厄副总统穆尼奥斯、外长梅希亚、卫生部长萨利纳斯等政府官员以及中国驻厄大使陈国友前往迎接。

穆尼奥斯在机场举行的新闻发布会上说，今天是厄人民满怀希望的一天，本批次疫苗将为国家接种计划顺利推进提供重要保障。她强调，在全球新冠疫苗供应极为紧张的情况下，中国政府优先对厄出口疫苗，彰显了团结互助的精神，厄方对此深表感激。

陈国友表示，这批疫苗是厄瓜多尔迄今收到的最大规模的单批次新冠疫苗，很高兴看到中国科兴生产的疫苗成为厄现阶段国家接种计划的主要疫苗。中方愿继续同厄方深化包括疫苗在内的抗疫合作，共同打造人类卫生健康共同体，积极致力于为厄民众构筑免疫防线。

今年4月7日，厄瓜多尔政府采购的首批由中国科兴公司生产的新冠疫苗运抵基多。

厄卫生部发布的数据显示，截至当地时间10日8时，该国新冠累计确诊病例达344877例，累计死亡病例12356例。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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