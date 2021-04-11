人民网曼谷4月11日电 （记者孙广勇）4月5日至9日，泰国教育部职业教育委员会（以下简称“职教委”）、清迈大学孔子学院（以下简称“清迈孔院”）联合成功举办了为期5天的“泰国职教委微型中文课堂师资培训”项目，来自全泰数十所职业院校的85名在职教师代表参加了本次培训。中国驻清迈总领事馆潘瑾副总领事、清迈大学副校长龙姆·吉拉努功，清迈孔院中方院长沈毅、清迈孔院泰方院长马如宝等出席了开幕仪式。泰国职教委孟佟·帕素万副秘书长通过视频专门为本次培训发来了贺辞。

潘瑾副总领事表示，清迈孔院紧密结合形势发展需求，主动作为，积极开展“中文+职业教育”项目，已经走在了泰国孔院前列。除此之外，潘瑾副总领事还对清迈孔院主动加强与泰国教育部职教委的合作、推进中泰职业教育的交流合作做了大量富有成效的工作而感到高兴。潘瑾副总领事表示，通过此次师资培训，能够提升参训者的汉语知识水平，让其拥有更好的汉语沟通能力，提升其职业技能，同时加深和巩固今后中泰教师间的友谊和合作基础，用更多实实在在的成果，造福中泰两国人民。

孟佟·帕素万副秘书长在贺辞中表示，泰国职教委有意增强各个阶段及不同职业教师和学生们的中文沟通能力，积极培养“中文+职业技能”人才，在数字化潮流中力争国家的可持续发展，在职业教育基础上大力培养职业化中文知识型人才，而微型中文课堂师资培训的开展为职教委教师及学校提供了强有力的师资保障。

沈毅院长指出，自2019年6月清迈孔院积极促成了泰国教育部职教委与云南省教育厅成立“滇泰职业教育联盟”以来，清迈孔院为滇泰职业教育的交流合作奠定了良好的基础，作为秘书处单位积极开展了奖学金、汉语精英班、赴华团等职教委专项项目。2020年，清迈孔院成功举办了泰国首家“1+X”中文+电子商务等级证书师资培训，取得了很好的成效。2021年2月，双方又成功举办了“第二届职教委教育精英中文HSK线上集训班”。

清迈孔院为做好疫情期间首次线下集中培训做了充分的准备，在严格遵守防疫要求的前提下，集全院之力，认真备课，创新授课形式。根据学员中文水平及其职业化特点，分别开设了职业中文、交际汉语、中文水平模拟测试、中文才艺等课程，并专门为30位中文零基础学员开设了基础实用中文课程。本期学员主要为经泰国职教委选拔后的教育部微型中文课堂骨干教师或中文项目联系人，将为泰国职教委今后在“中文+职业教育”、中文教师志愿者接收、中泰职业教育项目工作的联络对接与开展落实提供热爱和熟悉中文的师资储备力量。

新冠肺炎疫情期间，清迈孔院坚持开展国际中文教育，创新并发展新的教学模式，在抗疫防疫同时积极开展本土教材研发编写、线上教学研讨与汉语水平考试培训、孔院奖学金宣讲等活动，保持中文学习活力的同时增加中文教学活动的多样性，为泰国国际中文教育做出积极贡献。

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