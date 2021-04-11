人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国公司承建玻利维亚圣特公路5标段沥青摊铺完工

2021年04月11日10:14 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网加拉加斯4月10日电 （记者张卫中）圣克鲁斯消息：由中国公司承建的玻利维亚圣克鲁斯至特立尼达公路（以下简称圣特公路）第5标段9日完成路面沥青铺设。中玻双方进行了沥青路面铺设完工仪式，玻国会议员莫雷诺、贝尼省公路局局长布尔戈斯和中方施工单位全体人员出席。

圣特公路项目全长547.7公里，由中国港湾工程有限公司承建、中交二公局参建的第5标段全长139公里。圣特公路是玻利维亚公路网重要组成部分，该公路对玻农业和旅游业发展起着关键作用。

布尔戈斯表示，中玻工程技术人员在困难形势下，全力配合，保证了工程在疫情期间完工，表现了团队精湛的专业能力和较高的管理水平。这一工程还将对玻公路建设起到示范作用。

圣特公路5标项目负责人梁仲德说，项目业主和监理统筹指挥，项目部克服了疫情、工期紧张等各种困难和不利因素。随着项目重大节点工程的完成，项目全面进入交安和附属工程施工，并为后期维养施工奠定了坚实基础，树立了中资企业良好的履约形象。

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部