人民网加拉加斯4月10日电 （记者张卫中）圣克鲁斯消息：由中国公司承建的玻利维亚圣克鲁斯至特立尼达公路（以下简称圣特公路）第5标段9日完成路面沥青铺设。中玻双方进行了沥青路面铺设完工仪式，玻国会议员莫雷诺、贝尼省公路局局长布尔戈斯和中方施工单位全体人员出席。

圣特公路项目全长547.7公里，由中国港湾工程有限公司承建、中交二公局参建的第5标段全长139公里。圣特公路是玻利维亚公路网重要组成部分，该公路对玻农业和旅游业发展起着关键作用。

布尔戈斯表示，中玻工程技术人员在困难形势下，全力配合，保证了工程在疫情期间完工，表现了团队精湛的专业能力和较高的管理水平。这一工程还将对玻公路建设起到示范作用。

圣特公路5标项目负责人梁仲德说，项目业主和监理统筹指挥，项目部克服了疫情、工期紧张等各种困难和不利因素。随着项目重大节点工程的完成，项目全面进入交安和附属工程施工，并为后期维养施工奠定了坚实基础，树立了中资企业良好的履约形象。

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