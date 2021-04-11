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刚果（金）总理赞扬中刚“资源财政化”项目是合作典范

2021年04月11日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡4月10日电 （记者邹松）刚果（金）总理萨玛·卢孔德·基恩格9日会见中国中铁资源集团所属华刚矿业总经理李圣一行时称，中刚“资源财政化”项目是两国互利合作备受推崇的优先典范。

“资源财政化”合作项目是目前中刚合作最大项目，目前已在当地完成包括该国基础设施、矿业项目、水电站等在内的各类投资41.89亿美元。通过这一项目，刚果（金）政府将矿山资源税收提前财政化，与中方共同促成该国矿业项目和国家基础设施建设相关项目的一揽子合作，有力促进了当地经济和社会的协调发展。

卢孔德总理称赞包括华刚矿业在内的中刚“资源财政化”合作企业面对新冠肺炎疫情逆势而上，成绩取得来之不易。希望相关中资企业继续为刚果（金）的国家建设和社会经济发展贡献力量，政府将会一如既往关心和支持中刚“资源财政化”合作项目，共同促进中刚友好合作健康快速发展。

作为非洲第45个加入“一带一路”合作倡议的国家，刚果（金）今年是非盟轮值主席国，其国家主要领导人高度重视中刚友好关系，总统费利克斯·齐塞克迪多次接见中国中铁资源集团主要领导，并通过当地媒体表达了访问中国的友好愿望。

(责编：苏缨翔、刘慧)

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