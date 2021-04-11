新华社坎帕拉4月11日电 全球连线：柏油路上驾车远行 感受“一带一路”美丽——乌干达执政党副总书记陶德旺畅谈中国执政党对非政策令人信赖

新华社记者张改萍 王小鹏

“现在，你可以在柏油路上驾车从乌干达的一个角落到达另一个角落，而这些路多数是中国企业修建的。”乌干达执政党全国抵抗运动副总书记理查德·陶德旺日前在坎帕拉接受新华社记者专访时如是说。

陶德旺感慨地说，“一带一路”倡议让沿线国家民众联系起来，得到沿线国家欢迎，这正是“一带一路”倡议的“美丽之处”。

中国国务院新闻办公室6日发布的《人类减贫的中国实践》白皮书指出，多年来，中国向亚洲、非洲、拉丁美洲等地区160多个国家和国际组织提供多种形式的援助，减免有关国家债务。中国发起共建“一带一路”倡议，支持帮助相关国家更好实现减贫发展。

陶德旺认为，在处理对非关系以及与整个发展中国家关系方面，中国执政党领导人目光很长远。他指出，中国与非洲国家的交往真诚、务实、可持续。

陶德旺说，在非洲，特别是在撒哈拉沙漠以南非洲国家，中国人正在建造水坝、修建公路，提高农村的发展能力。比如在乌干达，就有中国企业建造水坝，帮助当地发展经济。

陶德旺表示，中国在发展过程中，坚持走自己的道路，注重环境治理，在“地球村”中“守护住中国的传统文化”，这些都是非常正确的。

2019年9月至12月，陶德旺曾在北京大学参加为期三个月的培训班。对于中国共产党治国理政的实践，陶德旺深有感触。

“非洲国家领导人应向中共学习执政理念，中共坚持‘以人民为中心’的发展思想，这样的发展思想，对任何国家政府和官员来说，都是实现成功执政的关键所在。”陶德旺说。

“中国共产党人对贫困问题有着深刻理解”，“一旦你知道了贫困的根源，贫困问题就相对容易着手解决了”。谈起中国共产党带领人民打赢脱贫攻坚战这个话题，陶德旺这样说。

陶德旺表示，在中国减贫实践中，“每个人都会努力完成既定目标”。他认为，正是得益于中国共产党的坚强领导，中国这样一个14亿人口的大国才能保持经济快速发展，并消除绝对贫困。

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