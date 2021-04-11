伊朗核问题全面协议相关方代表9日在奥地利首都维也纳举行新一轮会谈，讨论美国和伊朗恢复履行协议议题，并决定下周继续会晤。

美国和伊朗代表间接交换意见，多方积极评价会谈进展。尽管如此，会谈依然面临不小阻力。伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫要求美方解除上届美国政府所有对伊制裁；美国国务院一名高级官员回应，如果伊方坚持如此，美伊将陷入僵局。

【下月见成果？】

俄罗斯常驻维也纳国际组织代表米哈伊尔·乌里扬诺夫9日说，参加伊核问题维也纳会议的各方代表有望在5月中旬前达成一项协议，但这并不意味着伊核协议届时会得到全面履行。

乌里扬诺夫在9日会议结束后发表了上述看法。他告诉媒体记者：“可能5月底前达成协议，5月中旬以前更好。”

他提醒，与会方达成某种协议是一回事，重新实现全面履行伊核协议又是另一回事，“美国解除制裁需要时间，伊朗恢复履行伊核协议全部义务或许需要更多时间”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊朗和美国近来就重返伊核协议互开条件，都要求对方迈出第一步。美国要求伊朗重新履行协议，伊朗要求美国取消制裁。维也纳会议前夕，美国和伊朗都强调会议取得成果难度不小。会议6日开始，美国、伊朗代表没有碰面，由欧盟代表以“穿梭外交”方式沟通意见。多方评价会谈“具有建设性”。

【美伊难松口】

伊朗外长扎里夫9日在社交媒体推特留言，要求美方解除所有由时任美国总统唐纳德·特朗普所领导政府施加的对伊制裁。“所有特朗普（政府）制裁都违反伊朗核问题全面协议，必须解除，无论制裁以什么名目。”

扎里夫认为，这场危机由美国造成，美国理应率先完整履行伊核协议，伊朗对此迅速核实后也将完整履约。

维也纳会议伊方首席谈判代表阿巴斯·阿拉格希9日说，美国解除对伊朗的所有制裁是重回伊核协议的“必要步骤”。只有在核实美国对伊制裁解除后，伊朗才会停止减少履约的举措、完整履行伊核协议。

一名要求不公开姓名的美国国务院高官说，维也纳会议取得成果的最大障碍不是伊朗和美国哪一方率先恢复履约，而是伊朗坚持美方解除2017年以来对伊所有制裁的立场。这将让美伊“陷入僵局”。

在这名官员看来，特朗普政府施加的一些制裁是“正当的”。美方已告知伊方，如果伊朗重返协议，美方哪些制裁将解除、哪些制裁将保留。（杜鹃）（新华社专特稿）

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