本报记者 程 龙

34通鼓声雄浑，9响钟鸣悠远，《黄帝颂》响彻全场……4月4日，辛丑（2021）年清明公祭轩辕黄帝典礼在陕西省黄陵县拉开大幕。

在黄帝陵祭祀广场共同见证这一盛大仪式的有一群特殊的媒体人，他们是来自马来西亚、意大利、加拿大、澳大利亚、菲律宾等15个国家和地区的海外华文媒体采访团。

“参加清明公祭轩辕黄帝典礼非常有意义，这样的仪式更能凝聚海内外中华儿女的心，让大家更好地了解中华文化的渊源和底蕴。”首次参与清明公祭轩辕黄帝典礼的香港东盟卫视台长刘海江说。

“典礼把全球的华侨华人聚合在一起。对我们海外华文媒体来说，这是一次很有意义的经历，让我觉得非常亲切。”加拿大红枫林传媒驻华办主任杨军表示。

采访团一行参加的是由中国侨联指导，陕西省委宣传部、陕西省侨联主办的“追梦中华·爱我黄河”2021海外华文媒体陕西采访行活动，他们通过海外华文媒体的独特视角，走访陕西境内黄河沿线城市，向海内外读者讲述黄河故事，介绍陕西发展故事，讲好中华民族的故事。

公祭典礼结束后，海外华文媒体采访团一行前往“侨心林”种植桥山柏。“种树，种下的是绿水青山，也把中华文化种入了中华儿女心中。”采访团团员、《欧华联合时报》社长吴敏认为，桥山“植柏”的传统非常有意义，从某种角度上来说，也是种下了中华民族的未来。

采访团一行走进洛川会议纪念馆。翠绿的松柏掩映着小院，坐北朝南的两孔砖窑无声地讲述着那段光辉历史。“华侨的力量在中国历史上发挥了很大的作用，在中国革命时期，华侨华人紧紧追随中国共产党。”采访团成员、迪拜新闻网副总编辑杨志宏对这些历史深有感触，他说，越来越多的华侨华人参与到祖（籍）国的建设。随着中国越来越强大，华侨华人在海外的地位也有很大提高。

“风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮……”九曲黄河，磅礴奔腾，春季的黄河壶口瀑布洪波急溅，形成漫天大雾。采访团成员触景生情，在壶口瀑布前齐唱歌曲《保卫黄河》来表达对母亲河的深情和热爱。亚太通讯社副社长陈红玲以图文互动的方式报道了海外华文媒体采访团一行在黄河前的这次合唱，她这样写道：“中华民族的儿女啊，我们来到了黄河边，见到了母亲河……我们是媒体人，用镜头记录中华民族的美丽，用笔书写中华民族的故事。来吧，华媒人，让我们唱响黄河的乐章！”

臊子面、裤带面、肉夹馍、羊肉泡馍……在陕西的行程，当然少不了美食，采访团成员们以个人体验向受众介绍舌尖上的陕西。在梁带村芮国遗址博物馆一睹周朝古迹，走进韩城市党家村体验传统村寨文化，在司马迁祠墓前回望千年历史，在合阳洽川湿地领略黄河流域最大的河滨湿地，在渭南市非遗保护中心欣赏华阴老腔、华阴皮影等非物质文化遗产……采访团边走边看，边体验边报道，用文字和镜头讲述黄河故事、陕西故事。

“海外华文媒体有沟通中外的特殊桥梁作用。”陕西省侨联相关负责人表示，组织海外华文媒体到陕西实地走访，能够让更多海内外读者了解黄河、了解陕西，了解中华文化，有利于进一步讲好黄河故事，讲好中国故事陕西篇章。

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 06 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)