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“春苗行动”在海外多地启动

2021年04月11日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报曼谷4月10日电  （记者赵益普）金边消息：当地时间4月10日上午，为在柬中国公民接种新冠疫苗的专项接种计划在金边王家军总医院正式实施，标志“春苗行动”在柬正式落地。

　　此次专项接种计划由柬方主导并监督实施，由柬埔寨中国商会负责具体协调。为积极推动在柬中国公民疫苗接种工作，驻柬使馆推出了由华为柬埔寨公司义务设计的接种疫苗摸底登记小程序，对希望接种疫苗的在柬中国公民进行摸底调查。

　　本报约翰内斯堡4月10日电  （记者邹松）温得和克消息：记者从中国驻纳米比亚大使馆了解到，截至当地时间4月7日，2200名我在纳公民中符合接种条件的约1800人全部完成第一剂疫苗接种。

　　“春苗行动”于3月26日在纳米比亚正式展开。

　　据中国驻纳米比亚大使张益明介绍，疫情给纳米比亚当地医疗系统造成巨大压力。“春苗行动”在纳落地后，大家对疫情的焦虑缓解了，人心更稳。

　　纳卫生部执行主任南共贝表示，纳方感谢中国政府送来疫苗。中国公民接种疫苗起到良好的示范作用，进一步增强了纳米比亚民众接种疫苗的意识。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月11日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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