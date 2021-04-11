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“坚定走可再生能源发展之路”（外媒看中国）

本报记者  冯雪珺  刘军国  刘  慧  许立群
2021年04月11日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，2060年前实现碳中和。多家外媒认为，中国积极践行绿色发展理念，明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，并采取切实有力的举措和行动以确保如期实现目标，体现了中国在参与和引领全球气候治理上所发挥的积极作用。

　　新加坡《联合早报》网站刊发评论文章指出，中国碳达峰、碳中和目标的提出，对《巴黎协定》所制定的气候目标有着重要意义。近年来，中国可再生能源发展迅速，在风能、太阳能和水能等领域的开发位居世界前列。由于新能源设备成本降低和政策支持，风能、太阳能装机容量正在不断增长。

　　日本《每日新闻》在题为《中国加快发展可再生能源》的文章中指出，2020年中国可再生能源发电规模显著扩大，风力和太阳能发电均呈迅速增长趋势。中国大力推进能源低碳化，减少温室气体排放。中国政府表明了支持绿色创新的态度，“坚定走可再生能源发展之路”。

　　英国《金融时报》网站刊文指出，根据全球风能理事会的报告，中国风电行业市场2020年新增装机容量比该机构预测值高出70%以上，中国目前风电装机容量超过欧洲、非洲、中东和拉丁美洲的总和。这意味着东亚地区风电装机容量约占全球的3/5，高于2019年约占全球50%的比例。中国正在领跑全球风能产业。

　　马来西亚《新海峡时报》网站报道认为，中国在能源转型中表现突出，拥有晶体硅太阳能电池、陆上风电开发等清洁能源技术。

　　美国《福布斯》杂志报道认为，中国正采取更有力的气候行动，大力推广和使用清洁能源、可再生能源，努力实现碳达峰、碳中和目标。中国在太阳能装机、太阳能技术出口方面处于领先地位，受到国际市场欢迎。清洁技术带来的更清洁空气和更优质环境，提高了中国人民的生活质量。环境改善和更强劲的经济表现之间存在密切联系，将提高公共卫生水平，降低医疗保健支出，提高生产力。积极的气候行动将进一步推动中国经济社会高质量发展。

　　（本报北京、东京、曼谷、伦敦电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月11日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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