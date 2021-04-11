本报记者 龚 鸣

“今天，世界面临诸多挑战，全球人道主义需求激增，我们期待与中国等国家开展更多合作。”近日，红十字国际委员会主席中国事务特使、红十字国际委员会东亚地区代表处主任雅克·贝莱（中文名为白良）在接受本报记者采访时表示，中国一直对国际人道主义活动给予重要支持，期待与中国加强合作，共同为改善世界人民福祉作出积极贡献。

白良介绍，全球现有武装冲突日益加剧持久，新的武装暴力还在不断出现，新冠肺炎疫情导致人道主义危机进一步恶化。2021年，全球将有创纪录的2.35亿人需要人道主义援助和保护。

“面对全球危机，需要各国齐心协力，共同采取国际协调行动。”白良认为，中国的声音与行动对全球人道主义事务至关重要，特别是在“一带一路”沿线国家和地区，红十字国际委员会与中国加强合作，有助于回应脆弱形势下的各方需要。中国的参与性增强也说明其在全球治理中的作用日益显著。

面对疫情冲击，中国展开了新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助；为34个国家派出36支医疗专家组，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，正向80个国家和3个国际组织提供疫苗援助……

“中国在共同抗击疫情、应对全球挑战方面发挥了重要作用。”白良说，许多接受中国抗疫援助的地区也是红十字国际委员会开展人道主义行动的地方。今年初，中国发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书，希望能为双方进一步合作打开机遇之窗。在他看来，中国提出构建人类命运共同体理念，正是因为中国希望通过合作，增进世界人民福祉。

白良表示，当今人道主义危机的性质日益复杂，人道主义行动包含了人道主义救援、发展项目与和平建设。红十字国际委员会在叙利亚和尼日利亚的项目得到中国资助，这些项目有助于改善受战争影响的民众的生计，稳定当地局势及恢复经济发展。

红十字国际委员会还与海外中国企业建立了合作关系。2019年，受红十字国际委员会和尼日利亚博尔诺州水利部委托，一家中国企业为博尔诺州首府迈杜古里建造了一个日供水900万升的设施，改善了当地15万人的用水状况。

“我们见证了中国如何成功控制疫情、消除极端贫困，中国经验助力全球人道主义事业发展。”白良告诉记者，在世界范围内，冲突和暴力仍然是导致贫困的主要原因之一，贫困加剧进一步助长了暴力和冲突，“我们比以往任何时候都更需要中国的支持”。

他还介绍，红十字国际委员会积极参与中国减贫工作。自2014年以来，红十字国际委员会与中国红十字会开展合作，为云南、湖北等地的贫困家庭提供小额援助资金，鼓励贫困家庭发展生计、增加收入，还与中国合作伙伴和相关机构分享专业知识、工具和方法，以帮助改善民生。

白良表示，红十字国际委员会一直与中国政府保持良好沟通，愿同中方加强共建“一带一路”各领域合作，并通过中非合作论坛等平台与中国开展更多合作。

《 人民日报 》（ 2021年04月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)