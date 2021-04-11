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疫情之下 逆势增长

中柬合作西港特区交出亮眼成绩单

本报驻泰国记者  赵益普
2021年04月11日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　由中柬两国企业合作建设的柬埔寨西哈努克港经济特区（简称“西港特区”）已走过10多个年头，是目前柬埔寨建设规模最大、就业人口最多的经济特区，创造就业岗位近3万个，带动了西哈努克省经济快速发展。2020年，面对新冠肺炎疫情考验，西港特区不仅确保了区内人员零感染，全区企业全年进出口总额还实现逆势增长，为当地经济社会发展作出积极贡献。

　　防疫生产两手抓

　　贸易总额大幅增

　　清晨，风和日丽，柬埔寨女工哼着歌，手挽着手，三五成群地走入工厂。“疫情期间，很多人失业，而我因为在园区工作，很幸运地保住了饭碗。现在厂里效益恢复，有些人还涨了工资。”在园区从事人力资源和翻译工作的阿青腼腆地笑着。自2015年进入西港特区工作以来，阿青看到宽敞的洪森大道旁一排排厂房拔地而起，自己也从一线工人成长为行政管理人员。

　　阿青所在的苏州云鹰纺织品（柬埔寨）有限公司里，近百名柬埔寨工人在缝制与检验车间紧张忙碌着。车间主任马拉是柬埔寨人。他告诉记者，疫情发生后，公司订单量有所下降，效益受损，但依然给工人发放底薪，保障他们的正常生活。从去年5月开始，公司的订单量陆续回升，生产逐步恢复到疫情前水平。马拉的妻子和妹妹也在这里工作。“这几年，我们家生活越来越好，买了摩托车，还打算买房呢。”

　　西港特区位于柬埔寨西南部西哈努克省，是由中柬共同开发建设的中国首批6个境外经贸合作区之一，也是共建“一带一路”的标志性项目之一。截至目前，西港特区已有来自中国、东南亚、欧美等国家及地区的166家企业入驻，为当地创造就业岗位近3万个。

　　2020年，面对疫情严峻挑战，西港特区交出了一份亮眼成绩单。柬埔寨海关数据显示，去年西港特区进出口货柜总量44325标箱，比上一年增长27.42%；完成进出口总额15.65亿美元，比上一年增长26.52%。“这为稳定当地员工就业、促进经济社会发展起到了积极作用。”柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒说。

　　在西港特区公司总经理曹建江看来，西港特区去年进出口总额实现逆势大幅增长，“疫情防控得当是基本前提”。抓防疫、保生产、稳就业，层层推进。西港特区公司成立了防控应急组，联合区内企业等采取严密的防控措施，同时发挥西港特区社区卫生服务中心作用，联动西哈努克省政府、医院形成防控合力。此外，西港特区公司在区内所有公共场所坚持定期消毒，坚持每日对进出人员测量体温，将防疫措施落实到位。

　　提供一站式窗口服务

　　助力新企业顺利投产

　　去年2月，主要生产运动袜的中资企业华尔公司在西港特区正式开工投产。开工首月，公司产能达到40万双。今年3月，公司扩大生产规模，以期月产能达130万双。华尔公司现场负责人洪碧芳表示，西港特区优惠的税收政策、完善的配套设施以及简洁高效的入驻手续，为企业营造了良好的发展环境。“作为新入驻企业，我们能尽快投产并在短时间内不断扩大生产规模，要感谢西港特区公司做了大量协调工作。”

　　母公司位于老挝的AIDC贸易有限公司（简称“AIDC”）主营坚果生产业务。去年2月入驻西港特区后，由于疫情，公司的生产、销售等环节都遇到困难。“幸好西港特区发挥‘一站式’行政服务窗口作用。”AIDC运输和贸易负责人特·林衡回忆说，“一站式”行政服务窗口为新入园企业提供了极大方便，“我们足不出户便能找到柬埔寨各政府部门代表，办妥一系列行政手续。在西港特区公司帮助下，去年9月我们顺利投产。”

　　受疫情影响，园区内部分企业面临原辅材料供应链断裂问题。西港特区公司积极协调区内企业互帮互助，调剂余缺，同时积极向柬中两国有关政府部门反映，请求协调商检、海关、物流等主管部门开辟绿色通道。在各方共同努力下，12家新入驻企业得以顺利投产。

　　“西港特区一手抓防疫，一手保生产，顶住了疫情压力。去年新入驻的企业大多已实现或接近投产，为西港特区的发展注入了活力。”谢莫尼勒说。

　　推进2.0升级版建设

　　优化生产经营环境

　　据介绍，在抓防疫、保生产的同时，西港特区正在稳步推进特区2.0升级版建设。

　　如今，区内装机容量50兆瓦的高压变电站正常运作，极大提升了区内供电能力和供电稳定性；热电厂主体建设已完工，水厂二期正在加快建设，一期6栋职工宿舍楼已建成启用；西港特区公司还大力推动产业招商，优化区内产业链配套能力，努力提升“引得进、留得住、发展好”的生产经营环境。去年11月，主要生产金属制品的TGH公司新租赁了近4万平方米土地，规划建设两栋厂房和一栋办公楼，预计今年4月即可建成投产，届时创造的就业岗位将增加到600余个。

　　“逆势扩大产能十分不易，西港特区防疫工作出色、基础配套设施完善，为我们拓展业务规模提供了可能。”TGH公司总经理曹志祥感慨道。

　　西港特区公司董事长陈坚刚表示：“西港特区努力提升生产经营环境，不仅将助力当地经济社会发展和人民生活改善，也是中柬合作高质量开展的见证”。

　　西港特区一直被视为西哈努克省经济发展的引擎，零感染的防疫成绩和产销逆势创新高的发展成果，为西哈努克省保持就业稳定和经济社会平稳运行提供了强有力支撑，并多次受到柬埔寨首相洪森的表扬。

　　展望未来，柬埔寨副首相贺南洪说，希望在共建“一带一路”合作框架下，西港特区继续发挥区位、政策等优势，为柬埔寨的经济社会发展和对外贸易作出新贡献。

　　（本报曼谷4月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月11日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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