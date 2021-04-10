新华社塔那那利佛4月10日电（记者文浩）莫罗尼消息：科摩罗新冠疫苗接种工作于当地时间10日在首都莫罗尼正式启动，科总统阿扎利在位于莫罗尼北部的埃尔·马鲁夫医院接种了第一剂由中国国药集团生产的新冠疫苗。

中国驻科摩罗大使何彦军及中国援科摩罗短期抗疫医疗队队员、科摩罗政府官员等数十人参加启动仪式。

阿扎利在启动仪式上对中国的疫苗捐赠表示感谢。他指出，疫苗接种工作的启动意味着科摩罗抗击新冠疫情工作迈上了新台阶。

何彦军在致辞时说，中国始终坚定地站在新冠疫苗国际合作的“第一方阵”，“希望有能力提供疫苗的国家尽可能地向有需要的国家，特别是发展中国家提供疫苗，使疫苗惠及大众”。

应科摩罗政府请求，中国援科摩罗短期抗疫医疗队3月17日抵达莫罗尼，中国援助科摩罗的新冠疫苗和抗疫医疗物资也同机抵达。

中国援科摩罗短期抗疫医疗队队长蒙强在接受新华社记者采访时说，中国疫苗为科方首批启动接种的疫苗，科总统率先接种，这不仅表明科方对中国疫苗有效性和安全性的高度认可，同时也对控制新冠病毒传播，加快推进科摩罗抗疫进程具有重要意义。

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