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印尼东爪哇地震已致7人死伤

2021年04月10日23:07 | 来源：新华网
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新华社雅加达4月10日电（记者余谦梁 郑世波）印度尼西亚抗灾署官员10日确认，印尼东爪哇省南部海域当天下午发生的6.1级地震已造成6人死亡、1人重伤。

印尼气象、气候和地球物理局此前曾报告此次地震震级为6.7级，但随后更新为6.1级。

印尼抗灾署发言人亚蒂当天表示，地震造成东爪哇省卢马姜县3人死亡，卢马姜和玛琅交界地区2人死亡，玛琅1人死亡。

东爪哇省玛琅县抗灾署在社交媒体账号上发布消息说，地震给玛琅多个地区造成影响，不少房屋遭到破坏。该署发布的照片显示，部分房屋房顶塌落、砖墙倾斜开裂，损失严重。

另据印尼媒体报道，东爪哇省多个县市的公共建筑和设施在地震中遭到不同程度的破坏，包括地方议会大楼、学校、医院和游乐场。当地电视台播出的画面显示，地震造成玛琅一家超市的天花板开裂，商品散落一地。在玛琅的一座商场里，惊慌的顾客逃出商场前往空旷区域避难。

据印尼气象、气候和地球物理局网站消息，此次地震震源深度为25公里，该局未就此次地震发布海啸预警。

印尼地处环太平洋地震带，每年发生大小地震数千次。2018年9月，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震及其引发的海啸造成2000多人死亡。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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