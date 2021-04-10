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伊朗启动164台IR-6型离心机

2021年04月10日23:06 | 来源：新华网
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新华社德黑兰4月10日电（记者高文成）伊朗总统鲁哈尼10日下令启动伊朗纳坦兹核设施内的164台IR-6型离心机，开始生产浓缩铀。

伊朗当天举行核技术日线上纪念活动。伊朗国家电视台播出画面显示，鲁哈尼通过视频连线发出命令，向纳坦兹核设施内164台IR-6型离心机注入铀气体，同时向30台IR-6S型离心机进行第一阶段气体注入。

伊朗同时宣布，该国正在研发的IR-9型离心机已进入机械测试阶段。在当天的活动上，伊朗推出133项该国在核技术领域取得的成就。

伊朗新闻电视台援引鲁哈尼的话说，IR-6型离心机生产浓缩铀的效率是第一代IR-1型的10倍，IR-9型的生产效率是IR-1型的50多倍。他还重申了伊朗核活动的“和平”属性。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。协议限定伊朗只能使用IR-1型离心机开展铀浓缩活动。

2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

今年4月6日，伊核协议相关方代表开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈，9日举行新一轮会谈。伊朗方面反复表示，美国应率先解除对伊朗所有制裁，伊朗在核实美国对伊制裁解除后，也会停止减少履约举措，完整履行伊核协议。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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