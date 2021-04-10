新华社惠灵顿4月10日电（记者卢怀谦 陈正安）“文特诺”号海难纪念碑10日在新西兰北岛远北地区霍基昂阿港附近落成。新西兰各地华侨华人代表与当地毛利部落及政府代表共同参加落成典礼，纪念遇难船员以及船上承载的华人劳工遗骨。

落成典礼上，铭刻在纪念碑上的499名华人劳工名字被一一念出。新西兰华人联合会主席梁嘉南说，修建纪念碑是为纪念历史，也是为拥抱未来，希望所有新西兰人了解“文特诺”号海难背后的文化传承。

新西兰毛利与国家关系部长凯文·戴维斯在致辞中说，那些随“文特诺”号一起沉没的遗骨，在当地毛利人照顾下，已在新西兰得到安息。

新西兰种族关系专员廖振明用毛利语致辞，哀悼逝去之人，并表示，“文特诺”号海难将新西兰华人与当地毛利人紧密联系起来。

据记载，1902年10月，新西兰华人慈善互助组织昌盛堂租借英国蒸汽货轮“文特诺”号将499具华人劳工遗骨及其棺木运回中国安葬。“文特诺”号起航后在西部塔拉纳基海域触礁受损，继续驶往奥克兰修理途中沉没，船上13人遇难。

“文特诺”号沉没后，船上部分棺木和遗骨被冲上附近海滩，当地毛利人发现后将这些遗骨按照毛利传统进行安葬和保存。

2014年，“文特诺”号沉船位置被发现。新西兰政府将沉船遗址地确定为国家遗址。

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