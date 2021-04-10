新华社开罗4月10日电（记者王尚）亚丁消息：也门联合政府一名官员10日说，过去24小时，政府军与胡塞武装在也门中部马里卜省发生激烈交火，至少25名政府军士兵和33名胡塞武装成员死亡。

这名不愿透露姓名的官员还说，在沙特阿拉伯主导的多国联军空中火力支援下，政府军“成功击退了胡塞武装”。

来自胡塞武装的消息则称，沙特主导的多国联军10日对该武装在马里卜省的军事人员发动空袭，但未透露具体伤亡人数。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。今年1月以来，胡塞武装和也门政府军在该省多次发生激烈交火，冲突造成数百人死亡、数千个家庭流离失所。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现名义上的统一。

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