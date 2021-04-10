新华社华盛顿4月9日电（记者谭晶晶）美国能源部下属费米实验室日前公布了关于缪子反常磁矩测量的第一批实验结果，显示基本粒子缪子的行为和标准模型理论预测不相符。

费米实验室在一份公报中表示，这一结果也许意味着“令人兴奋的”新物理学的存在。缪子作为探索亚原子世界的一扇窗口，可以探测到未知的粒子或力的存在。

据介绍，缪子的质量约为电子的200倍。缪子在宇宙射线穿透地球大气层时会自然产生，费米实验室的粒子加速器也可制造大量缪子。磁矩为粒子磁性的表现。在外界强磁场下，缪子的磁矩指向会发生进动或摇晃，就像旋转的陀螺会发生摇晃一样。

费米实验室公布的最新结果与早些年前美国布鲁克黑文国家实验室进行的缪子反常磁矩测量实验结果一致，两个实验室综合测量的结果与理论值相差4.2倍标准方差。虽然粒子物理学用来判定一项发现的通用标准是5倍标准方差以上，但目前这一数值在证明新物理学的存在方面极具说服力。

费米实验室科学家、实验共同发言人克里斯·波利表示，布鲁克黑文国家实验室的实验结束已经过去20年了，此次的发现令人欣慰。目前研究团队仅分析了不到6%的实验数据。尽管首批测量结果令人振奋，但未来数年还会了解到更多相关信息。

据介绍，来自7个国家、35个科研机构的200多位研究人员参与了这一实验项目。目前该实验的第二期和第三期数据分析正在进行中，同时第四期实验正在展开，接下来还计划进行第五期实验。

(责编：杨光宇、赵欣悦)