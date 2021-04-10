新华社北京4月10日电 2021年4月10日，国务委员兼外长王毅同巴西新任外长弗兰萨通电话。

王毅祝贺弗兰萨就任外长并表示，中巴同为发展中大国、新兴经济体代表和金砖国家伙伴，是推动世界多极化进程的重要力量，拥有广泛而紧密的共同利益。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中巴关系，将巴西置于对外关系优先方向之一。疫情发生后，中巴团结抗疫，共克时艰，务实合作逆势增长，一批重大项目进展顺利，充分体现两国合作强大韧性。我们愿同巴方共同努力，推动中巴全面战略伙伴关系不断取得新发展。

王毅表示，病毒是全人类共同的敌人。当前，巴西等拉美国家疫情形势依然十分严峻，中方对此感同身受，坚定支持巴西政府为遏制疫情、恢复经济所付出的努力。中方愿继续在力所能及的范围内同巴方开展疫苗合作，以解巴方燃眉之急。

王毅表示，中巴经济互补优势明显，增长潜力很大，合作符合两国和两国人民的根本利益。双方要推动双边贸易稳定增长，积极拓展5G、数字经济、人工智能等领域合作，相信巴方会为中国企业在巴经营提供公平、开放的营商环境。

王毅强调，中巴都奉行独立自主外交政策，尊重对方主权和领土完整，应继续在事关各自核心利益问题上相互理解支持。中拉合作不针对任何第三方，聚焦共同发展和务实合作，符合双方需要，希望巴方为此发挥重要积极作用。

弗兰萨感谢王毅对其就任外长的祝贺，表示巴中关系具有重要战略意义，两国在各领域进行了良好和健康合作，相信今天的通话将为两国合作注入动力。巴方希进一步深化发展同中国的和谐关系，开展长期合作。建议充分利用和完善两国现有沟通渠道和双边合作机制，加强战略对话，推动双边关系不断走向深入。感谢中方在疫情发生以来对巴的无私帮助，中国是世界上重要的医药原料生产国，当前巴西在抗击疫情中亟需疫苗和医疗物资，希望中方继续给予大力支持。科技合作对两国意义重大，愿同中方加强数字经济、5G领域合作，并就推动中拉合作保持密切沟通。

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