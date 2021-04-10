人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

意大利前驻华大使：美国及欧盟对华制裁违反国际法

2021年04月10日15:32 | 来源：央视网
小字号

当地时间4月9日，意大利前驻华大使白达宁在接受意大利当地媒体《罗马灯塔》采访时表示，美国及欧盟近期对中国的制裁是违反国际法的行为。制裁没有通过联合国安理会机制，且是单方面做出的决定。这是美国向中华人民共和国实施“冷战”的一种方式。

白达宁表示，如今美国的经济地位面对多个国家的崛起变得没有那么重要。通过非法战争和系统性对人权的侵犯，美国的可信度更是以自由落体的方式在下降：伊拉克60万人、叙利亚25万人、利比亚至少2万人的死亡，还有也门和阿富汗的死伤，关塔那摩和阿布格莱布监狱的虐待事件，被强行与子女分离的移民父母都在向人们讲述这一事实。

白达宁认为，中国对美国称霸全球的地位是挑战，但是中国朝着全球政治、经济、文化多元化的方向而努力，相比美国的军事单边主义是对和平的保障。

从欧盟方面来看，之前对俄罗斯的制裁已经对成员国造成了严重的经济损失，如今欧盟又对中国——这个它的第二大贸易伙伴实施制裁。美国已经在欧洲驻军长达76年。按照意大利学者马基雅维利的理论，独立的首要形态，就是军事独立。这样看来，欧盟很难说是真正独立的。

白达宁认为，在西方世界传播的多个关于新疆的言论都是不真实的。在新疆维吾尔自治区，存在大量的包括清真寺、教堂、寺庙、道观等在内的宗教场所。而人们的宗教信仰权利是建立在一定的基础之上的，需要以稳定、民族团结、国家安全和公共秩序得到保证为前提。在新疆实施种族灭绝的说法是完全不对的，只需要查证一下从1978年到2018年维吾尔族的人口增长数就能得出这个结论。

(责编：杨牧、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部