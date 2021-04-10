当地时间4月9日，意大利前驻华大使白达宁在接受意大利当地媒体《罗马灯塔》采访时表示，美国及欧盟近期对中国的制裁是违反国际法的行为。制裁没有通过联合国安理会机制，且是单方面做出的决定。这是美国向中华人民共和国实施“冷战”的一种方式。

白达宁表示，如今美国的经济地位面对多个国家的崛起变得没有那么重要。通过非法战争和系统性对人权的侵犯，美国的可信度更是以自由落体的方式在下降：伊拉克60万人、叙利亚25万人、利比亚至少2万人的死亡，还有也门和阿富汗的死伤，关塔那摩和阿布格莱布监狱的虐待事件，被强行与子女分离的移民父母都在向人们讲述这一事实。

白达宁认为，中国对美国称霸全球的地位是挑战，但是中国朝着全球政治、经济、文化多元化的方向而努力，相比美国的军事单边主义是对和平的保障。

从欧盟方面来看，之前对俄罗斯的制裁已经对成员国造成了严重的经济损失，如今欧盟又对中国——这个它的第二大贸易伙伴实施制裁。美国已经在欧洲驻军长达76年。按照意大利学者马基雅维利的理论，独立的首要形态，就是军事独立。这样看来，欧盟很难说是真正独立的。

白达宁认为，在西方世界传播的多个关于新疆的言论都是不真实的。在新疆维吾尔自治区，存在大量的包括清真寺、教堂、寺庙、道观等在内的宗教场所。而人们的宗教信仰权利是建立在一定的基础之上的，需要以稳定、民族团结、国家安全和公共秩序得到保证为前提。在新疆实施种族灭绝的说法是完全不对的，只需要查证一下从1978年到2018年维吾尔族的人口增长数就能得出这个结论。

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