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美国务院称不会解除所有对伊制裁

2021年04月10日14:09 | 来源：新华社
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新华社华盛顿4月9日电（记者刘品然）美国国务院9日表示，美国不会解除所有针对伊朗的制裁，希望伊朗在有关两国恢复履行伊核问题全面协议的后续会谈中更具“建设性”。

美国务院一名高级官员当天在电话记者会上说，美方准备解除与伊核协议无关的制裁，但不会解除所有相关制裁。这位官员表示，若伊朗坚持美方应解除2017年以来所有对伊制裁的立场，那么谈判将面临僵局。

这位官员还表示，伊核协议相关方下周将在奥地利首都维也纳继续会晤，希望伊朗届时能展现出更为建设性的态度。

伊朗外长扎里夫9日在社交媒体上表示，美国应率先完整履行伊核协议，伊朗在迅速核实后也将完整履约，美国前总统特朗普施加的所有对伊制裁必须解除，这是伊朗重回伊核协议“合乎逻辑的路径”。

伊核协议相关方代表6日开始在维也纳就美伊恢复履约问题举行会谈，9日举行新一轮会谈。因美国已退出伊核协议，且伊朗拒绝与美方直接对话，所以美方代表不能出席会议。欧盟代表作为协调员与所有伊核协议相关方以及美国单独接触。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁，其中许多制裁是以涉嫌恐怖主义等与伊核协议无关名目施加。分析人士指出这些制裁的主要目的是增加美伊开展外交的难度。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：杨牧、刘洁妍)

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