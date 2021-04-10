新华社哥本哈根4月9日电 新闻分析：新冠死亡病例超百万 欧洲抗疫阻力重重

新华社记者

根据世界卫生组织欧洲区域办事处网站9日数据，截至欧洲中部时间9日10时，该区域累计新冠死亡病例达1001313例，累计确诊病例超过4700万例。

分析人士认为，新一波疫情威胁、疫苗接种推进缓慢、变异病毒肆虐以及民众对反复的社会管制措施产生疲劳和抵制，都是造成欧洲各国抗疫效果大打折扣，疫情持续蔓延的因素。

疫情数据持续高位

世卫欧洲办事处数据显示，自今年2月中下旬以来一直到3月29日，欧洲每周新增确诊病例数连续增长，直到截至4月5日的一周才略有下降。波兰和罗马尼亚等一些欧洲东部国家今年2月中下旬以来报告的单日和单周确诊病例数甚至创下了大流行暴发以来的最高纪录。此外，在截至3月22日的一周里，法国报告超过25万例新增确诊病例，为19周以来最高值。

这些数字都表明，新一波疫情正开始袭击欧洲部分地区，促使法国、奥地利、克罗地亚等许多国家收紧公共卫生限制，实行新的封锁，关闭学校和缩短营业时间等。

疫苗接种缓慢

欧洲地区2020年12月开始启动大规模新冠疫苗接种。然而，在世卫欧洲区域办事处主任克卢格看来，欧洲的接种推广“慢得令人无法接受”。克卢格4月1日在一份声明中说，迄今为止，欧洲地区总人口中只有10%接种了一剂疫苗，4%的人完成了完整的疫苗接种。

另据欧洲疾病预防与控制中心最近公布的统计数字，欧盟内没有一个国家达到了预定目标，即到今年3月底，80%的医护人员和80%的80岁以上老人完全接种新冠疫苗。

欧洲疫苗接种推广缓慢的原因之一是疫苗供应短缺和分配不均。负责爱尔兰疫苗接种项目的爱尔兰卫生服务执行局首席执行官保罗·雷德说，由于疫苗供应延迟，该国疫苗接种项目至少中断了15次。

同时，对疫苗副作用的担忧也导致接种进程缓慢。今年3月中旬，丹麦、爱尔兰等一些欧洲国家报告了接种英国阿斯利康新冠疫苗后产生血栓并导致死亡的病例后，宣布暂停使用该疫苗。

变异病毒肆虐与“抗疫疲劳”加剧

专家认为，在欧洲发现的新冠变异病毒，以及公众在长期封锁中产生的疲劳和抵抗，也对欧洲各国抗疫构成了严重威胁。

根据世卫组织欧洲区域办事处数据，欧洲已有50个国家和地区报告了首次在英国发现的B.1.1.7新冠变异病毒。

然而即便是面临变异病毒传染性更高的威胁，荷兰、比利时、爱尔兰和丹麦等国都出现了反对封锁和其他限制措施的抗议活动。欧洲民众对继续执行严格管制措施的支持率持续下降，各界要求开放的呼声和行动日渐高涨。

德国埃森大学医学院病毒学教授陆蒙吉近日接受新华社记者采访时说，欧盟在评估、批准及预订新冠疫苗过程中行动迟缓，增加了目前欧洲各国面临的抗疫压力。目前欧洲面临的挑战包括提高疫苗接种率，以及如何在达到群体免疫下限之前有条件地开放社会，任何过早放松公共卫生限制的做法都可能导致感染和死亡人数激增。（执笔记者：林晶、张琪；参与记者：杨晓红、李晓鹏、张家伟、金晶、潘革平、冯俊伟、左为、沈忠浩、陈静、徐谦、陈序、张章、刘芳、唐霁、陈文仙、李骥志、付一鸣、石中玉、袁亮）

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