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“在英国重新发现中国：贾平凹翻译文学研讨会”成功举办

2021年04月10日12:49 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦4月9日电 （余颖）当代文学大家贾平凹《老生》英文版在英国出版之际，“在英国重新发现中国：贾平凹翻译文学研讨会”活动9日在线上成功举办。

“陕西有一座中国最伟大的山，它叫秦岭。” 贾平凹饱含深情地说， “我的写作基本没有离开过陕西，自己是以故乡和西安为写作基地，站在这两个地方来观察中国、认识中国、理解中国。”他特别谈到，从上世纪90年代起有意识地调整自己的写作，以写作叙述自己对中国一百年的认知、感受和理解，在这一百年间，中国是如何走过来的，经历了什么，中国人的生存状态和精神状态如何。贾平凹还向嘉宾介绍了近年来《老生》《极花》《古炉》《暂坐》等作品的创作背景和创作过程。

由加拿大籍翻译家、多伦多大学副教授庞夔夫（Christopher Payne）翻译的贾平凹长篇小说《老生》英文版日前在英国正式出版，这是贾平凹作品继《浮躁》《废都》《带灯》《高兴》《极花》的第六部英文版译作。庞夔夫向嘉宾介绍了《老生》中的主要人物以及他在翻译过程中的趣事。

去年12月刚刚获得第十四届中华图书交流贡献奖的英国翻译家、英国翻译协会联合主席韩斌（Nicky Harman）介绍了贾平凹作品风格特点，以及她翻译《极花》《高兴》《倒河流》等作品的心得。

来自北京、西安、伦敦、多伦多、纽约等多地的译者、评论家、出版人、媒体、读者及英国陕西联谊会近300人出席了活动，并与贾平凹进行互动交流。本次活动由中国驻伦敦旅游办事处支持、英国查思出版（亚洲）有限公司和多伦多大学主办、人民文学出版社、贾平凹文化艺术研究院、西北大学、光华书店（伦敦）等机构赞助。 

(责编：杨牧、刘慧)

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